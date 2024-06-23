Песков: Путин следит за ситуацией в Севастополе

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Глава России Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что самое главное сейчас — это оказать помощь всем раненым.

По последним данным, из-за теракта ВСУ пострадали 124 человека, сообщает 360.ru. Путин после атаки позвонил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Он выразил соболезнования. По последним данным, из-за удара погибли пять человек, среди которых трое детей.

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Глава России Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что самое главное сейчас — это оказать помощь всем раненым. По последним данным, из-за теракта ВСУ пострадали 124 человека, сообщает 360.ru. Путин после атаки позвонил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Он выразил соболезнования. По последним данным, из-за удара погибли пять человек, среди которых трое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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