Песков: Путин следит за ситуацией в Севастополе

23 июня 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Глава России Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что самое главное сейчас — это оказать помощь всем раненым. По последним данным, из-за теракта ВСУ пострадали 124 человека, сообщает 360.ru. Путин после атаки позвонил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Он выразил соболезнования. По последним данным, из-за удара погибли пять человек, среди которых трое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава России Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что самое главное сейчас — это оказать помощь всем раненым. По последним данным, из-за теракта ВСУ пострадали 124 человека, сообщает 360.ru. Путин после атаки позвонил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Он выразил соболезнования. По последним данным, из-за удара погибли пять человек, среди которых трое детей.