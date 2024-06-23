Песков: Путин следит за ситуацией в Севастополе

Глава России Владимир Путин после атаки ВСУ по Севастополю находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, а также с военными», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что самое главное сейчас — это оказать помощь всем раненым.
По последним данным, из-за теракта ВСУ пострадали 124 человека, сообщает 360.ru. Путин после атаки позвонил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Он выразил соболезнования. По последним данным, из-за удара погибли пять человек, среди которых трое детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.