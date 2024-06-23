Врио главы ХМАО: атака Севастополя была специально устроена в День Святой Троицы

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Кухарук заявил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям Севастополя.
Кухарук заявил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям Севастополя. Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно атаковали Севастополь именно в День Святой Троицы. Он от лица всех югорчан выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Чудовищный теракт Киевского режима, преднамеренно совершенный против мирных жителей в светлый праздник — День Святой Троицы. В семьи севастопольцев пришла большая беда. От имени югорчан приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке ВСУ. Врио губернатора ХМАО заявил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям Севастополя.

Армия Украины атаковала Севастополь, используя пять оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Российские системы противовоздушной обороны сбили их, однако осколками были ранены 124 человека. Уже сейчас погибли пятеро людей, трое из них дети. При этом СМИ США не дают никаких заявлений.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно атаковали Севастополь именно в День Святой Троицы. Он от лица всех югорчан выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. «Чудовищный теракт Киевского режима, преднамеренно совершенный против мирных жителей в светлый праздник — День Святой Троицы. В семьи севастопольцев пришла большая беда. От имени югорчан приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке ВСУ. Врио губернатора ХМАО заявил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям Севастополя. Армия Украины атаковала Севастополь, используя пять оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Российские системы противовоздушной обороны сбили их, однако осколками были ранены 124 человека. Уже сейчас погибли пятеро людей, трое из них дети. При этом СМИ США не дают никаких заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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