Врио главы ХМАО: атака Севастополя была специально устроена в День Святой Троицы

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно атаковали Севастополь именно в День Святой Троицы. Он от лица всех югорчан выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
«Чудовищный теракт Киевского режима, преднамеренно совершенный против мирных жителей в светлый праздник — День Святой Троицы. В семьи севастопольцев пришла большая беда. От имени югорчан приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке ВСУ. Врио губернатора ХМАО заявил, что Югра готова оказать необходимую помощь жителям Севастополя.
Армия Украины атаковала Севастополь, используя пять оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Российские системы противовоздушной обороны сбили их, однако осколками были ранены 124 человека. Уже сейчас погибли пятеро людей, трое из них дети. При этом СМИ США не дают никаких заявлений.
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