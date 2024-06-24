В Дагестане отменен режим КТО

Все боевики уничтожены
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
В Махачкале и Дербенте официально отменен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
В Дагестане 23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте и напали на сотрудников полиции. Аналогичная атака произошла в Махачкале. В ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены пять боевиков.
По данным главы Дагестана Сергея Меликова, погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов. В Дербенте боевиками также был убит настоятель храма отец Николай (Котельников).
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