В Дагестане отменен режим КТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, вертолет, армия, военные, показательные выступления, росгвардия, собр, контртеррористическая операция, омон
Все боевики уничтожены Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

В Махачкале и Дербенте официально отменен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Новость по теме
Число жертв и ликвидация боевиков: главное о теракте в Дагестане за ночь

В Дагестане 23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте и напали на сотрудников полиции. Аналогичная атака произошла в Махачкале. В ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены пять боевиков.

По данным главы Дагестана Сергея Меликова, погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов. В Дербенте боевиками также был убит настоятель храма отец Николай (Котельников).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Махачкале и Дербенте официально отменен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. В Дагестане 23 июня террористы обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте и напали на сотрудников полиции. Аналогичная атака произошла в Махачкале. В ходе контртеррористической операции (КТО) уничтожены пять боевиков. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов. В Дербенте боевиками также был убит настоятель храма отец Николай (Котельников).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...