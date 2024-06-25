Предпосылок для нормального диалога с Западом по Украине нет: главные заявления Пескова

Россия не видит в настоящий момент предпосылок для нормального диалога с западными странами. При этом российский президент Владимир Путин продолжает открыто доносить мысль, что Москва готова к дипломатии. Песков также высказался о якобы сбитом дроне США над Черным морем, подчеркнув, что не владеет информацией. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента в хорде конференц-колла. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU.
О сбитом американском дроне над Черным морем
Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал информацию о том, что российские ПВО якобы сбили американский дрон над Черным морем. "Я, честно говоря, не располагаю такой информацией", — пояснил он.
Позиция России по переговорам
Россия пока не видит со стороны Запада искреннего желания проводить переговоры с Западом, подчеркнул Песков. По его словам, максимум, что пока делают лидеры иностранных государств — иногда заявляют, что не против провести переговоры. «Пока кроме таких робких заявлений никаких предпосылок для нормализации диалога мы не видим, к нашему сожалению», — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона по переговорам. Тот заявлял о готовности к переговорам.
Также Песков напомнил, что Путин по-прежнему готов к переговорам с западными оппонентами. В этом ключе позиция России не меняется. При этом президент России отмечал, что никаких особых условий для проведения дипломатии не требуется.
Отношение России к новым санкция ЕС
Далее Песков высказался по поводу нового, 14-го пакета санкций, который недавно был введен Евросоюзом. В Кремле подчеркнули, что данные ограничения в адрес РФ являются незаконными. Москва категорически против таких действия со стороны Запада, отметил пресс-секретарь президента. Антироссийские санкции, которые вводят страны Запада, вредят их же компаниям, добавил Песков.
О дипломатических встречах
Россия согласовывает даты встречи российского главы Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Представитель Индии планирует визит в РФ. «Мы ведем подготовку к визиту Моди», — подчеркнул Песков.
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