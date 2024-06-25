Песков: санкции против российских банков наносят ущерб западным компаниям

Санкции против РФ вредят иностранному бизнесу, считает Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Антироссийские санкции, которые вводят страны Запада, вредят их же компаниям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зарубежные компании продолжают работать с Россией. У них здесь многомиллиардные инвенции. Большинство иностранных компаний не ушли. Если инвестиции прекратятся, это нанесет ущерб иностранным компаниям», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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