Песков: санкции против российских банков наносят ущерб западным компаниям

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Санкции против РФ вредят иностранному бизнесу, считает Песков
Санкции против РФ вредят иностранному бизнесу, считает Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, которые вводят страны Запада, вредят их же компаниям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Зарубежные компании продолжают работать с Россией. У них здесь многомиллиардные инвенции. Большинство иностранных компаний не ушли. Если инвестиции прекратятся, это нанесет ущерб иностранным компаниям», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Антироссийские санкции, которые вводят страны Запада, вредят их же компаниям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Зарубежные компании продолжают работать с Россией. У них здесь многомиллиардные инвенции. Большинство иностранных компаний не ушли. Если инвестиции прекратятся, это нанесет ущерб иностранным компаниям», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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