Площадь в Махачкале проверяли из-за сообщений о вооруженном человеке

Площадь в Махачкале (Дагестан) в ночь с 25 на 26 июня силовики проверили из-за поступивших в полицию сообщений о вооруженном неизвестном в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Дагестана.
«Очевидец сообщил, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале. Но эта информация не подтвердилась», — приводит слова ведомства РИА Новости.
По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, которые проверили Университетскую площадь в центре города и окружающую ее территорию. В региональном МВД подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет.
Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные якобы устроили стрельбу на улицах города, вследствие чего силовики съехались к улице Коркмасова и перекрыли площадь, однако информация не подтвердилась. В пресс-службе регионального ГУ МВД также сообщили РИА Новости, что план «Перехват» в регионе не вводился.
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