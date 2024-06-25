25 июня 2024

Площадь в Махачкале проверяли из-за сообщений о вооруженном человеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики приехали на проверку сообщения о вооруженном человеке в центре города (архивное фото)
Силовики приехали на проверку сообщения о вооруженном человеке в центре города (архивное фото) Фото:

Площадь в Махачкале (Дагестан) в ночь с 25 на 26 июня силовики проверили из-за поступивших в полицию сообщений о вооруженном неизвестном в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Дагестана.

«Очевидец сообщил, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале. Но эта информация не подтвердилась», — приводит слова ведомства РИА Новости.

По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, которые проверили Университетскую площадь в центре города и окружающую ее территорию. В региональном МВД подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет.

Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные якобы устроили стрельбу на улицах города, вследствие чего силовики съехались к улице Коркмасова и перекрыли площадь, однако информация не подтвердилась. В пресс-службе регионального ГУ МВД также сообщили РИА Новости, что план «Перехват» в регионе не вводился.

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Площадь в Махачкале (Дагестан) в ночь с 25 на 26 июня силовики проверили из-за поступивших в полицию сообщений о вооруженном неизвестном в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Дагестана. «Очевидец сообщил, что видел вооруженного человека на площади в Махачкале. Но эта информация не подтвердилась», — приводит слова ведомства РИА Новости. По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, которые проверили Университетскую площадь в центре города и окружающую ее территорию. В региональном МВД подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет. Telegram-канал Baza сообщал, что неизвестные якобы устроили стрельбу на улицах города, вследствие чего силовики съехались к улице Коркмасова и перекрыли площадь, однако информация не подтвердилась. В пресс-службе регионального ГУ МВД также сообщили РИА Новости, что план «Перехват» в регионе не вводился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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