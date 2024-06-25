Челябинку, жившую в плену «смолинского маньяка», в суд сопроводил конвой. Фото

В челябинский суд пришла жертва Владимира Ческидова, жившая 14 лет в его плену

26 июня 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Заседание проходит в закрытом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину В Советский райсуд Челябинска 26 июня доставили жертву Владимира Ческидова, прозванного «смолинским маньяком». Екатерина, находившаяся в плену челябинца 14 лет, пришла на заседание через черных вход в сопровождении конвоя, передает корреспондент URA.RU. «Жертву Ческидова завели на заседание через черный вход. Женщину, оберегая ее безопасность, сопровождал конвой. Ее быстро провели по коридору суда в зал заседания и закрыли перед журналистами дверь», — передает корреспондент URA.RU. Перед представителями СМИ Екатерина появилась на несколько секунд. Корреспонденту URA.RU удалось запечатлеть кадры с женщиной. Заходя в зал заседания она растерянно улыбнулась. Новость по теме «Смолинский маньяк» избежит колонии за свои деяния: что известно об уголовном деле Ческидова О Ческидове узнали в конце июня 2023 года, когда одна из пленниц, Екатерина, смогла покинуть его жилье. Женщина рассказала правоохранителям, что на протяжении 14 лет мужчина удерживал ее взаперти. Пленение, по ее словам, сопровождалось изнасилованиями. Выбраться она смогла лишь когда у Ческидова произошла белая горячка и его госпитализировали. Также Екатерина рассказала о другой пленнице Ческидова. В один из дней мужчина убил ее, расчленил труп и закопал во дворе дома. Ее слова нашли подтверждение — при раскопках обнаружили останки женщины. Ческидова обвинили в убийстве, похищении человека и изнасиловании. Маньяк признал все, кроме последнего обвинения. По его словам, интимная близость с пленницей происходила по взаимному согласию. После задержания Ческидова отправили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. Результаты показали, что мужчина невменяем. В суд материалы были переданы с прикрепленным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. То есть вместо колонии его отправят на лечение в психдиспансер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советский райсуд Челябинска 26 июня доставили жертву Владимира Ческидова, прозванного «смолинским маньяком». Екатерина, находившаяся в плену челябинца 14 лет, пришла на заседание через черных вход в сопровождении конвоя, передает корреспондент URA.RU. «Жертву Ческидова завели на заседание через черный вход. Женщину, оберегая ее безопасность, сопровождал конвой. Ее быстро провели по коридору суда в зал заседания и закрыли перед журналистами дверь», — передает корреспондент URA.RU. Перед представителями СМИ Екатерина появилась на несколько секунд. Корреспонденту URA.RU удалось запечатлеть кадры с женщиной. Заходя в зал заседания она растерянно улыбнулась. О Ческидове узнали в конце июня 2023 года, когда одна из пленниц, Екатерина, смогла покинуть его жилье. Женщина рассказала правоохранителям, что на протяжении 14 лет мужчина удерживал ее взаперти. Пленение, по ее словам, сопровождалось изнасилованиями. Выбраться она смогла лишь когда у Ческидова произошла белая горячка и его госпитализировали. Также Екатерина рассказала о другой пленнице Ческидова. В один из дней мужчина убил ее, расчленил труп и закопал во дворе дома. Ее слова нашли подтверждение — при раскопках обнаружили останки женщины. Ческидова обвинили в убийстве, похищении человека и изнасиловании. Маньяк признал все, кроме последнего обвинения. По его словам, интимная близость с пленницей происходила по взаимному согласию. После задержания Ческидова отправили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. Результаты показали, что мужчина невменяем. В суд материалы были переданы с прикрепленным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. То есть вместо колонии его отправят на лечение в психдиспансер.