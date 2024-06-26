В России хотят установить День воссоединения Крыма с Россией

26 июня 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В Госдуму РФ был внесен законопроект, предлагающий установить 18 марта Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сообщила пресс-служба партии. Заявление опубликовано на сайте ЕР. Также проект закона предлагает исправить некоторые даты ключевых исторических событий. Неточности возникли из-за перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Среди них — даты Ледового побоища, Куликовской битвы, Полтавского сражения и Бородинской битвы. Изменения были одобрены Российской Академией наук и Российским военно-историческим обществом, а также уже включены в учебные материалы по истории. Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. За два дня до него прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав России. Конституция Республики была принята 11 апреля. Как Крым снова стал частью РФ — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму РФ был внесен законопроект, предлагающий установить 18 марта Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сообщила пресс-служба партии. Заявление опубликовано на сайте ЕР. Также проект закона предлагает исправить некоторые даты ключевых исторических событий. Неточности возникли из-за перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Среди них — даты Ледового побоища, Куликовской битвы, Полтавского сражения и Бородинской битвы. Изменения были одобрены Российской Академией наук и Российским военно-историческим обществом, а также уже включены в учебные материалы по истории. Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. За два дня до него прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав России. Конституция Республики была принята 11 апреля. Как Крым снова стал частью РФ — в материале URA.RU.