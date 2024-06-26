В России хотят установить День воссоединения Крыма с Россией

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Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года Фото:

В Госдуму РФ был внесен законопроект, предлагающий установить 18 марта Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

«„Единая Россия“ внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сообщила пресс-служба партии. Заявление опубликовано на сайте ЕР.

Также проект закона предлагает исправить некоторые даты ключевых исторических событий. Неточности возникли из-за перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Среди них — даты Ледового побоища, Куликовской битвы, Полтавского сражения и Бородинской битвы. Изменения были одобрены Российской Академией наук и Российским военно-историческим обществом, а также уже включены в учебные материалы по истории.

Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. За два дня до него прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав России. Конституция Республики была принята 11 апреля. Как Крым снова стал частью РФ — в материале URA.RU.

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В Госдуму РФ был внесен законопроект, предлагающий установить 18 марта Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ внесла в Госдуму законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сообщила пресс-служба партии. Заявление опубликовано на сайте ЕР. Также проект закона предлагает исправить некоторые даты ключевых исторических событий. Неточности возникли из-за перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Среди них — даты Ледового побоища, Куликовской битвы, Полтавского сражения и Бородинской битвы. Изменения были одобрены Российской Академией наук и Российским военно-историческим обществом, а также уже включены в учебные материалы по истории. Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. За два дня до него прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав России. Конституция Республики была принята 11 апреля. Как Крым снова стал частью РФ — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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