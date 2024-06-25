Подростков в Ноябрьске «кинули» на летней подработке

Прокуратура проверит развлекательный центр в ЯНАО после жалоб родителей

26 июня 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

В развлекательный центр «Чердак» приглашают аниматоров Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) считают, что владелец развлекательного центра «Чердак» нарушает трудовые права их детей. Из сообщений в социальных сетях следует, что подростки работают по ненормированному графику, а также предприниматель не выплачивает, либо удерживает их зарплату. Корреспондент URA.RU связался с одной из заявительниц. «На этой работе мой ребенок следил за детьми, которые находились в игровой комнате. В первый день он вышел на смену с утра, если не ошибаюсь, — с 11:00 и до 20:30, якобы его задержали из-за большого количества детей. На работе сказали, что первые 24 часа не оплачивают, но причину не объяснили. Обещали рассказать об условиях оплаты позже, но до этого так и не дошло», — сообщила в личной беседе корреспонденту URA.RU Екатерина Мирошниченко. Екатерина рассказала, что ее ребенок отработал испытательный срок в «Чердаке», но после был удален из рабочего чата. В комментариях к анонимному посту в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте» пользователи подтвердили, что так работодатель поступал и с другими подростками — удаляет из чата и отправляет контакт ребенка в блок, не выплачивая заработную плату. «Нами планируется проверка работодателя, но не в связи с этим постом, а в соответствии с постановлением комиссии. В летнее время проверки работодателей, которые устраивают на работу несовершеннолетних, проводятся регулярно, в перечне есть и этот предприниматель», — пояснили корреспонденту URA.RU в отделе по делам несовершеннолетних мэрии Ноябрьска. Сотрудник развлекательного центра на правах анонимности подтвердил, что в прошлом году на летнюю работу управляющий нанимал несовершеннолетних. Претензий к работодателю — были. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. Там сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ноябрьска (ЯНАО) считают, что владелец развлекательного центра «Чердак» нарушает трудовые права их детей. Из сообщений в социальных сетях следует, что подростки работают по ненормированному графику, а также предприниматель не выплачивает, либо удерживает их зарплату. Корреспондент URA.RU связался с одной из заявительниц. «На этой работе мой ребенок следил за детьми, которые находились в игровой комнате. В первый день он вышел на смену с утра, если не ошибаюсь, — с 11:00 и до 20:30, якобы его задержали из-за большого количества детей. На работе сказали, что первые 24 часа не оплачивают, но причину не объяснили. Обещали рассказать об условиях оплаты позже, но до этого так и не дошло», — сообщила в личной беседе корреспонденту URA.RU Екатерина Мирошниченко. Екатерина рассказала, что ее ребенок отработал испытательный срок в «Чердаке», но после был удален из рабочего чата. В комментариях к анонимному посту в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте» пользователи подтвердили, что так работодатель поступал и с другими подростками — удаляет из чата и отправляет контакт ребенка в блок, не выплачивая заработную плату. «Нами планируется проверка работодателя, но не в связи с этим постом, а в соответствии с постановлением комиссии. В летнее время проверки работодателей, которые устраивают на работу несовершеннолетних, проводятся регулярно, в перечне есть и этот предприниматель», — пояснили корреспонденту URA.RU в отделе по делам несовершеннолетних мэрии Ноябрьска. Сотрудник развлекательного центра на правах анонимности подтвердил, что в прошлом году на летнюю работу управляющий нанимал несовершеннолетних. Претензий к работодателю — были. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. Там сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.