26 июня 2024

Евросоюз выступил с заявлением в связи с госпереворотом в Боливии

Евросоюз осудил попытку государственного переворота в Боливии
© Служба новостей «URA.RU»
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Жозеп Боррель озвучил официальную позицию ЕС по ситуации в Боливии
Жозеп Боррель озвучил официальную позицию ЕС по ситуации в Боливии Фото:

В Евросоюзе осудили попытку совершить госпереворота в Боливии. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Евросоюз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии и сбросить конституционное правительство. ЕС выражает солидарность с боливийским народом и правительством», — написал Жозеп Боррель в соцсети X.

Правительство страны ранее призывало международное сообщество поддержать законность действующей власти на фоне сообщений о попытке госпереворота. По данным местных СМИ, армейские формирования уже приступили к штурму правительственного дворца в столице. Генерал Хуан Хосе Сунига, отстраненный от командования армией, выступает с призывом вернуть Родину.

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В Евросоюзе осудили попытку совершить госпереворота в Боливии. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Евросоюз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии и сбросить конституционное правительство. ЕС выражает солидарность с боливийским народом и правительством», — написал Жозеп Боррель в соцсети X. Правительство страны ранее призывало международное сообщество поддержать законность действующей власти на фоне сообщений о попытке госпереворота. По данным местных СМИ, армейские формирования уже приступили к штурму правительственного дворца в столице. Генерал Хуан Хосе Сунига, отстраненный от командования армией, выступает с призывом вернуть Родину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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