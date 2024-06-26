Евросоюз выступил с заявлением в связи с госпереворотом в Боливии

В Евросоюзе осудили попытку совершить госпереворота в Боливии. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Евросоюз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии и сбросить конституционное правительство. ЕС выражает солидарность с боливийским народом и правительством», — написал Жозеп Боррель в соцсети X.
Правительство страны ранее призывало международное сообщество поддержать законность действующей власти на фоне сообщений о попытке госпереворота. По данным местных СМИ, армейские формирования уже приступили к штурму правительственного дворца в столице. Генерал Хуан Хосе Сунига, отстраненный от командования армией, выступает с призывом вернуть Родину.
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