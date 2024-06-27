Тюменцев зовут в лагерь для взрослых

В Тюмени заработал загородный лагерь для взрослых

28 июня 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Лагерь будет работать в две смены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Тюмени зовут в загородный лагерь для взрослых. Информация об этом появилась на сайте одного из детских учреждений. Заезд будет в две смены — одна в конце июня, вторая — в сентябре. «Линейки, ретро-игры и мероприятия, летний вечер, костер, гитара, дискотека на свежем воздухе, мистический квест, утро не берегу озера, новые знакомства и ностальгические эмоции — все это летняя смена для взрослых „Посторонним вход разрешен“», — говорится в описании программы. Возраст участников — от 18 до 90 лет. Как рассказали организаторы, желающих окунуться в детство уже около ста человек. Взрослым не запрещено употреблять алкоголь, но в умеренных количествах. Смены будут организованы в два этапа. Одна — в конце июня, вторая — в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Тюмени зовут в загородный лагерь для взрослых. Информация об этом появилась на сайте одного из детских учреждений. Заезд будет в две смены — одна в конце июня, вторая — в сентябре. «Линейки, ретро-игры и мероприятия, летний вечер, костер, гитара, дискотека на свежем воздухе, мистический квест, утро не берегу озера, новые знакомства и ностальгические эмоции — все это летняя смена для взрослых „Посторонним вход разрешен“», — говорится в описании программы. Возраст участников — от 18 до 90 лет. Как рассказали организаторы, желающих окунуться в детство уже около ста человек. Взрослым не запрещено употреблять алкоголь, но в умеренных количествах. Смены будут организованы в два этапа. Одна — в конце июня, вторая — в сентябре.