27 июня 2024

Тюменцев зовут в лагерь для взрослых

В Тюмени заработал загородный лагерь для взрослых
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, одежда, сушка одежды, летний лагерь каменный цветок
Лагерь будет работать в две смены Фото:

Жителей Тюмени зовут в загородный лагерь для взрослых. Информация об этом появилась на сайте одного из детских учреждений. Заезд будет в две смены — одна в конце июня, вторая — в сентябре.

«Линейки, ретро-игры и мероприятия, летний вечер, костер, гитара, дискотека на свежем воздухе, мистический квест, утро не берегу озера, новые знакомства и ностальгические эмоции — все это летняя смена для взрослых „Посторонним вход разрешен“», — говорится в описании программы. Возраст участников — от 18 до 90 лет.

Как рассказали организаторы, желающих окунуться в детство уже около ста человек. Взрослым не запрещено употреблять алкоголь, но в умеренных количествах. Смены будут организованы в два этапа. Одна — в конце июня, вторая — в сентябре.

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Жителей Тюмени зовут в загородный лагерь для взрослых. Информация об этом появилась на сайте одного из детских учреждений. Заезд будет в две смены — одна в конце июня, вторая — в сентябре. «Линейки, ретро-игры и мероприятия, летний вечер, костер, гитара, дискотека на свежем воздухе, мистический квест, утро не берегу озера, новые знакомства и ностальгические эмоции — все это летняя смена для взрослых „Посторонним вход разрешен“», — говорится в описании программы. Возраст участников — от 18 до 90 лет. Как рассказали организаторы, желающих окунуться в детство уже около ста человек. Взрослым не запрещено употреблять алкоголь, но в умеренных количествах. Смены будут организованы в два этапа. Одна — в конце июня, вторая — в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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