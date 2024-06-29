Байден заявил, что уверено справляется на посту президента США

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Президент США. stock, телефон, Джо Байден,  stock
Джо Байден уверен, что хорошо справляется со своей работой Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Заявление прозвучало на фоне заявлений его сторонников, что дебаты с экс-лидером Америки Дональдом Трампом были провальными, а также новостей о том, что карьера Байдена зависит от решения его близких родственников и друзей.

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«Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп — подлинная угроза нашей стране», — заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке.

Ранее прошли дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом. Соратники нынешнего хозяина Белого дома охарактеризовали его выступления как «провал». Позже и сам Байден рассказал о своих ошибках во время дебатов. Позже портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США может покинуть предвыборную гонку, если такое решение примут его близкие: супруга Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и давний друг Тед Кауфман.

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Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Заявление прозвучало на фоне заявлений его сторонников, что дебаты с экс-лидером Америки Дональдом Трампом были провальными, а также новостей о том, что карьера Байдена зависит от решения его близких родственников и друзей. «Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп — подлинная угроза нашей стране», — заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке. Ранее прошли дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом. Соратники нынешнего хозяина Белого дома охарактеризовали его выступления как «провал». Позже и сам Байден рассказал о своих ошибках во время дебатов. Позже портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США может покинуть предвыборную гонку, если такое решение примут его близкие: супруга Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и давний друг Тед Кауфман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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