Байден заявил, что уверено справляется на посту президента США

29 июня 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Джо Байден уверен, что хорошо справляется со своей работой Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Заявление прозвучало на фоне заявлений его сторонников, что дебаты с экс-лидером Америки Дональдом Трампом были провальными, а также новостей о том, что карьера Байдена зависит от решения его близких родственников и друзей. Новость по теме Обвинения в изменах и прогноз третьей мировой войны: как прошли дебаты Байдена и Трампа «Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп — подлинная угроза нашей стране», — заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке. Ранее прошли дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом. Соратники нынешнего хозяина Белого дома охарактеризовали его выступления как «провал». Позже и сам Байден рассказал о своих ошибках во время дебатов. Позже портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США может покинуть предвыборную гонку, если такое решение примут его близкие: супруга Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и давний друг Тед Кауфман. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Заявление прозвучало на фоне заявлений его сторонников, что дебаты с экс-лидером Америки Дональдом Трампом были провальными, а также новостей о том, что карьера Байдена зависит от решения его близких родственников и друзей. «Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп — подлинная угроза нашей стране», — заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке. Ранее прошли дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом. Соратники нынешнего хозяина Белого дома охарактеризовали его выступления как «провал». Позже и сам Байден рассказал о своих ошибках во время дебатов. Позже портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США может покинуть предвыборную гонку, если такое решение примут его близкие: супруга Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и давний друг Тед Кауфман.