Медики госпитализировали пострадавшего с травмами
В Тобольске (Тюменская область) на Вокзальном переулке днем 30 июня был сбит подросток. Со слов очевидцев, юноша получил серьезные травмы.
«На втором Вокзальном переулке сегодня около 17 часов сбили подростка. Пострадавшего увезли на скорой, предварительно в тяжелом состоянии», — передают сообщение от очевидцев в telegram-канале «Типичный Тобольск». Обстоятельства ДТП выясняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
Кадры с места ДТП в Тобольске
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