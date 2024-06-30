30 июня 2024
29 июня 2024

В Тюменской области подросток попал под колеса авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики госпитализировали пострадавшего с травмами
Медики госпитализировали пострадавшего с травмами Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на Вокзальном переулке днем 30 июня был сбит подросток. Со слов очевидцев, юноша получил серьезные травмы.

«На втором Вокзальном переулке сегодня около 17 часов сбили подростка. Пострадавшего увезли на скорой, предварительно в тяжелом состоянии», — передают сообщение от очевидцев в telegram-канале «Типичный Тобольск». Обстоятельства ДТП выясняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.

Кадры с места ДТП в Тобольске
Кадры с места ДТП в Тобольске
Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) на Вокзальном переулке днем 30 июня был сбит подросток. Со слов очевидцев, юноша получил серьезные травмы. «На втором Вокзальном переулке сегодня около 17 часов сбили подростка. Пострадавшего увезли на скорой, предварительно в тяжелом состоянии», — передают сообщение от очевидцев в telegram-канале «Типичный Тобольск». Обстоятельства ДТП выясняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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