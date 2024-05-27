В деле арестованного свердловского замминистра появился новый фигурант

27 мая 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Андрей Кислицын пытался выйти из СИЗО, но не смог Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына В уголовном деле свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, обвиненного во взяточничестве, новый фигурант — директор ныне ликвидированной барнаульской компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Кислицына задержали в конце апреля, он сейчас под арестом. Вместе с ним арестовали экс-депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева (бывший однокурсник замминистра). По версии следствия, Мякишев мог действовать в интересах барнаульской компании Barled. Об этом URA.RU заявлял его адвокат Ростом Мархулия. Компания занимается поставками светильников в муниципалитеты. Позднее стало известно, что в материалах фигурирует фамилия Шнитова — владельца товарного знака Barled. Директор фирмы Сергей Синюков говорил корреспонденту, что Шнитов работал с Мякишевым. «Дело возбуждено также в отношении Фоминова. Ему, как и Шнитову вменяют дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Дела Кислицына, Мякишева, Шнитова и Фоминова объединены в одно производство», — рассказал собеседник агентства. По его словам, «Фаберлайт» якобы получала контракты по указанию Кислицына. «Фоминов являлся номинальным директором этой фирмы. Фактически контролировал ее Шнитов», — добавил инсайдер. Где сейчас находятся Фоминов и Шнитов, неизвестно. Меру пресечения в судах Барнаула и Екатеринбурга им не избирали — так сказали корреспонденту в инстанциях. В СУ СК по Алтайскому краю пояснили, что не владеют информацией об уголовном деле, а в свердловском СКР от комментариев воздержались. По данным источника, Шнитов и Фоминов заключили досудебное соглашение (возможно, по этой причине и не находятся под стражей). Связаться со Шнитовым и Фоминовым по имеющимся в распоряжении агентства номерам не удалось. Они не ответили на звонки корреспондента. А сообщения в мессенджерах прочитали, но отвечать на них не стали. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Согласно данным сервиса Rusprofile, «Фаберлайт» была ликвидирована 20 декабря 2023 года. Компания занималась оптовой торговлей бытовыми электроприборами. За 2022 год прибыль фирмы составила 4,3 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, обвиненного во взяточничестве, новый фигурант — директор ныне ликвидированной барнаульской компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Кислицына задержали в конце апреля, он сейчас под арестом. Вместе с ним арестовали экс-депутата свердловского заксобрания Павла Мякишева (бывший однокурсник замминистра). По версии следствия, Мякишев мог действовать в интересах барнаульской компании Barled. Об этом URA.RU заявлял его адвокат Ростом Мархулия. Компания занимается поставками светильников в муниципалитеты. Позднее стало известно, что в материалах фигурирует фамилия Шнитова — владельца товарного знака Barled. Директор фирмы Сергей Синюков говорил корреспонденту, что Шнитов работал с Мякишевым. «Дело возбуждено также в отношении Фоминова. Ему, как и Шнитову вменяют дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Дела Кислицына, Мякишева, Шнитова и Фоминова объединены в одно производство», — рассказал собеседник агентства. По его словам, «Фаберлайт» якобы получала контракты по указанию Кислицына. «Фоминов являлся номинальным директором этой фирмы. Фактически контролировал ее Шнитов», — добавил инсайдер. Где сейчас находятся Фоминов и Шнитов, неизвестно. Меру пресечения в судах Барнаула и Екатеринбурга им не избирали — так сказали корреспонденту в инстанциях. В СУ СК по Алтайскому краю пояснили, что не владеют информацией об уголовном деле, а в свердловском СКР от комментариев воздержались. По данным источника, Шнитов и Фоминов заключили досудебное соглашение (возможно, по этой причине и не находятся под стражей). Связаться со Шнитовым и Фоминовым по имеющимся в распоряжении агентства номерам не удалось. Они не ответили на звонки корреспондента. А сообщения в мессенджерах прочитали, но отвечать на них не стали. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Согласно данным сервиса Rusprofile, «Фаберлайт» была ликвидирована 20 декабря 2023 года. Компания занималась оптовой торговлей бытовыми электроприборами. За 2022 год прибыль фирмы составила 4,3 миллиона рублей.