ОПГ экс-советника мэра Челябинска получала взятки через фиктивные договоры. Фото

01 июля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Конарева и сообщников обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах Фото: Анастасия Шишкина © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» В Центральном райсуде Челябинска 1 июля стартовал процесс в отношении экс-советника главы Челябинска Петра Конарева и руководителей МКУ «Городская среда», где огласили подробности обвинительного заключения. Как передает корреспондент URA.RU, взятки группировка получала через фиктивные договоры. «По данным следствия, Конарев и его сообщники получали деньги от предпринимателей на счет подконтрольной фирмы. Суммы перечисляли ежемесячно по фиктивным договорам оказания услуг, часть из них выводили, другую — оставляли на оплату налогов», — следует из обвинительного заключения. По первому эпизоду сумма превысила десять миллионов рублей. Бизнесмены платили за свои ларьки ежемесячно от 44 до 143 тысяч рублей. Общие суммы от части предпринимателей достигали нескольких миллионов рублей. Позже появились и те, с кого чиновники просили разово от 6 до 12 тысяч рублей, однако выплаты происходили регулярно и общие суммы достигали сотен тысяч. Всего в деле 44 эпизода, из-за чего следующую часть оглашения обвинительного заключения перенесли на другой день. Во время заседания один из адвокатов Конарева попросил освободить его от слушания. Защищать экс-советника осталась Алла Брагина. Согласно обвинительному заключению, в ОПГ присутствовала четкая иерархия. Подельники Конарева фиксировали незаконные киоски, а после договаривались с их владельцами об отсрочках демонтажа. Деньги передавали через посредников чаще всего безналичным способом. Среди большого списка числятся предприниматели, владевшие ларьками под брендами местных сетевых фирм. Новость по теме Что известно об уголовном деле экс-советника главы Челябинска Силовики накрыли ОПГ в 2022 году. Тогда также были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместители Сергей Любимов и Вадим Левченко. Задержан оказался и выступающий в роли посредника Артем Кочедыков. Позже Грезев и Кочедыков заключили сделку со следствием, однако последний отказался от своих показаний и его соглашение аннулировали. Грезев же получил условный срок. На момент задержания было известно о получении порядка семи миллионов рублей. В ходе расследования сумма подношений выросла. При передаче дела в суд она составила около 30 миллионов рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном райсуде Челябинска 1 июля стартовал процесс в отношении экс-советника главы Челябинска Петра Конарева и руководителей МКУ «Городская среда», где огласили подробности обвинительного заключения. Как передает корреспондент URA.RU, взятки группировка получала через фиктивные договоры. «По данным следствия, Конарев и его сообщники получали деньги от предпринимателей на счет подконтрольной фирмы. Суммы перечисляли ежемесячно по фиктивным договорам оказания услуг, часть из них выводили, другую — оставляли на оплату налогов», — следует из обвинительного заключения. По первому эпизоду сумма превысила десять миллионов рублей. Бизнесмены платили за свои ларьки ежемесячно от 44 до 143 тысяч рублей. Общие суммы от части предпринимателей достигали нескольких миллионов рублей. Позже появились и те, с кого чиновники просили разово от 6 до 12 тысяч рублей, однако выплаты происходили регулярно и общие суммы достигали сотен тысяч. Всего в деле 44 эпизода, из-за чего следующую часть оглашения обвинительного заключения перенесли на другой день. Во время заседания один из адвокатов Конарева попросил освободить его от слушания. Защищать экс-советника осталась Алла Брагина. Согласно обвинительному заключению, в ОПГ присутствовала четкая иерархия. Подельники Конарева фиксировали незаконные киоски, а после договаривались с их владельцами об отсрочках демонтажа. Деньги передавали через посредников чаще всего безналичным способом. Среди большого списка числятся предприниматели, владевшие ларьками под брендами местных сетевых фирм. Силовики накрыли ОПГ в 2022 году. Тогда также были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместители Сергей Любимов и Вадим Левченко. Задержан оказался и выступающий в роли посредника Артем Кочедыков. Позже Грезев и Кочедыков заключили сделку со следствием, однако последний отказался от своих показаний и его соглашение аннулировали. Грезев же получил условный срок. На момент задержания было известно о получении порядка семи миллионов рублей. В ходе расследования сумма подношений выросла. При передаче дела в суд она составила около 30 миллионов рублей