Что известно об уголовном деле экс-советника главы Челябинска

В сентябре 2022 года силовики задержали бывшего советника главы Челябинска Петра Конарева. Его обвинили в создании ОПГ, члены которой были задержаны несколькими месяцами ранее. Спустя почти два года расследование по делу группы было завершено, материалы направили в суд. Что известно об уголовном деле — в материале URA.RU.
Начало разгрома ОПГ
Силовики начали разбирать ОПГ «по кусочкам» в июне 2022 года. Тогда был задержан бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. После силовики пришли за другим замом Грезева — Вадимом Левченко. Имея возможность влиять на работу нестационарных торговых объектов, они, по версии следствия, составили костяк группы. Всех троих обвинили в получении взяток.
Задержание Конарева
Конарева задержали сотрудники УФСБ по региону в начале сентября 2022 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. По неподтвержденной информации бывший советник главы областного центра направлялся в аэропорт «Кольцово», чтобы вылететь из страны. Его обвинили в создании ОПГ и получении многомиллионных взяток. Показания на него дал задержанный ранее Грезев, впоследствии заключивший досудебное соглашение.
Версия следствия
По версии следствия, группировка, предполагаемым лидером которой является Конарев, действовала с ноября 2019 года по декабрь 2021 года. Занимаясь регулированием работы торговых ларьков, группа придумала способы обогатиться. Для этого они через посредников связывались с владельцами киосков и предлагали за деньги помочь с ведением бизнеса.
Время в СИЗО
Все участники группировки сразу после задержания были заключены в СИЗО. После эта мера пресечения неоднократно продлевалась. Конарев, Левченко и Любимов остаются под стражей до сих пор. Они встретили за решеткой два Новых года (2022-2023, 2023-2024). Все это время они так и не признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Грезев же, спустя около 11 месяцев, заключил досудебное соглашение и вышел на свободу.
Ход расследования
В ходе расследования в делах участников ОПГ появились новые коррупционные эпизоды. Следствие считало, что каждый их них причастен к нескольким десяткам фактов получения взяток. Предварительно, за все время они получили от предпринимателей более 30 млн рублей.
Арест имущества
В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму свыше 170 млн рублей. Среди арестованного выделяется Mercedes Конарева за 22 млн рублей. Также у экс-советника арестовали земельные участки и здания на общую сумму свыше 121 млн рублей, запонки, часы, банковские счета. У других членов ОПГ также были арестованы автомобили и недвижимость.
Ознакомление с материалами
Адвокаты Конарева, Левченко и Любимова начали знакомиться с материалами дела в мае 2023 года. На изучение всего объема материалов, составляющего 50 томов, им потребовался почти год. Все это время стороны поочередно обвиняли друг друга в затягивании процесса ознакомления.
По итогу суд постановил установить четкий срок — до 24 апреля 2024 года. Сторона защиты заявила о том, что из-за перепредъявленных обвинений их клиентам, им придется менять линию защиты. В прокуратуре на это ответили, что суть обвинения не поменялась, так что менять стратегию не нужно.
Суд над одним из членов ОПГ
Дело Грезева после того, как он подписал досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. Суд рассмотрел материалы в особом порядке, и в апреле этого года вынес вердикт. По приговору суда экс-директора МКУ «Городская среда» был признан виновным. Но отправлять в колонию его не стали, ограничившись условным сроком. Адвокаты других членов ОПГ назвали такой приговор преюдициальным. То есть, после которого виновность их клиентов будет автоматически доказана.
Отправка дела в суд
В мае 2024 года расследование по делу было завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и материалы отправились в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу. Конарев, Любимов и Левченко готовятся к судебному процессу. Их адвокаты надеются на полное оправдание клиентов.
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