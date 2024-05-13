Что известно об уголовном деле экс-советника главы Челябинска

В Челябинске стартует судебный процесс по уголовному дела экс-советника мэра

13 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

В сентябре 2022 года силовики задержали бывшего советника главы Челябинска Петра Конарева. Его обвинили в создании ОПГ, члены которой были задержаны несколькими месяцами ранее. Спустя почти два года расследование по делу группы было завершено, материалы направили в суд. Что известно об уголовном деле — в материале URA.RU. Силовики начали разбирать ОПГ «по кусочкам» в июне 2022 года. Тогда был задержан бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. После силовики пришли за другим замом Грезева — Вадимом Левченко. Имея возможность влиять на работу нестационарных торговых объектов, они, по версии следствия, составили костяк группы. Всех троих обвинили в получении взяток. Конарева задержали сотрудники УФСБ по региону в начале сентября 2022 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. По неподтвержденной информации бывший советник главы областного центра направлялся в аэропорт «Кольцово», чтобы вылететь из страны. Его обвинили в создании ОПГ и получении многомиллионных взяток. Показания на него дал задержанный ранее Грезев, впоследствии заключивший досудебное соглашение. По версии следствия, группировка, предполагаемым лидером которой является Конарев, действовала с ноября 2019 года по декабрь 2021 года. Занимаясь регулированием работы торговых ларьков, группа придумала способы обогатиться. Для этого они через посредников связывались с владельцами киосков и предлагали за деньги помочь с ведением бизнеса. Все участники группировки сразу после задержания были заключены в СИЗО. После эта мера пресечения неоднократно продлевалась. Конарев, Левченко и Любимов остаются под стражей до сих пор. Они встретили за решеткой два Новых года (2022-2023, 2023-2024). Все это время они так и не признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Грезев же, спустя около 11 месяцев, заключил досудебное соглашение и вышел на свободу. В ходе расследования в делах участников ОПГ появились новые коррупционные эпизоды. Следствие считало, что каждый их них причастен к нескольким десяткам фактов получения взяток. Предварительно, за все время они получили от предпринимателей более 30 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму свыше 170 млн рублей. Среди арестованного выделяется Mercedes Конарева за 22 млн рублей. Также у экс-советника арестовали земельные участки и здания на общую сумму свыше 121 млн рублей, запонки, часы, банковские счета. У других членов ОПГ также были арестованы автомобили и недвижимость. Адвокаты Конарева, Левченко и Любимова начали знакомиться с материалами дела в мае 2023 года. На изучение всего объема материалов, составляющего 50 томов, им потребовался почти год. Все это время стороны поочередно обвиняли друг друга в затягивании процесса ознакомления. По итогу суд постановил установить четкий срок — до 24 апреля 2024 года. Сторона защиты заявила о том, что из-за перепредъявленных обвинений их клиентам, им придется менять линию защиты. В прокуратуре на это ответили, что суть обвинения не поменялась, так что менять стратегию не нужно. Дело Грезева после того, как он подписал досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. Суд рассмотрел материалы в особом порядке, и в апреле этого года вынес вердикт. По приговору суда экс-директора МКУ «Городская среда» был признан виновным. Но отправлять в колонию его не стали, ограничившись условным сроком. Адвокаты других членов ОПГ назвали такой приговор преюдициальным. То есть, после которого виновность их клиентов будет автоматически доказана. В мае 2024 года расследование по делу было завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и материалы отправились в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу. Конарев, Любимов и Левченко готовятся к судебному процессу. Их адвокаты надеются на полное оправдание клиентов.