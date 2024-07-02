Главный курганский налоговик Сагитуллин возглавит свердловское УФНС. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марат Сагитуллин вместо курганского УФНС возглавит свердловское
Марат Сагитуллин вместо курганского УФНС возглавит свердловское Фото:

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Марат Сагитуллин возглавит в Свердловской области региональное УФНС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями.

«Сагитуллин возглавит Свердловское УФНС. Он уже приезжал в Екатеринбург, чтобы ознакомиться с ситуацией, но пока находится в Кургане», — сообщили источники.

В УФНС России по Курганской области URA.RU ответили, что сейчас Сагитуллин еще возглавляет ведомство. Ранее URA.RU направляло запрос в областное УФНС по поводу переезда Сагитуллина, однако ответ не был получен. Источники URA.RU еще в мае сообщали, что Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург.

Бывший глава УФНС России по Свердловской области Сергей Логинов покинул пост в мае. В ведомстве отмечали, что он ушел в отставку в рамках ротации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Марат Сагитуллин возглавит в Свердловской области региональное УФНС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «Сагитуллин возглавит Свердловское УФНС. Он уже приезжал в Екатеринбург, чтобы ознакомиться с ситуацией, но пока находится в Кургане», — сообщили источники. В УФНС России по Курганской области URA.RU ответили, что сейчас Сагитуллин еще возглавляет ведомство. Ранее URA.RU направляло запрос в областное УФНС по поводу переезда Сагитуллина, однако ответ не был получен. Источники URA.RU еще в мае сообщали, что Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург. Бывший глава УФНС России по Свердловской области Сергей Логинов покинул пост в мае. В ведомстве отмечали, что он ушел в отставку в рамках ротации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...