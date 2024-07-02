Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Марат Сагитуллин возглавит в Свердловской области региональное УФНС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями.
«Сагитуллин возглавит Свердловское УФНС. Он уже приезжал в Екатеринбург, чтобы ознакомиться с ситуацией, но пока находится в Кургане», — сообщили источники.
В УФНС России по Курганской области URA.RU ответили, что сейчас Сагитуллин еще возглавляет ведомство. Ранее URA.RU направляло запрос в областное УФНС по поводу переезда Сагитуллина, однако ответ не был получен. Источники URA.RU еще в мае сообщали, что Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург.
Бывший глава УФНС России по Свердловской области Сергей Логинов покинул пост в мае. В ведомстве отмечали, что он ушел в отставку в рамках ротации.
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