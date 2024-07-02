На тюменском пляже заметили нудиста. Видео

В Тюмени на озере Круглом заметили голого мужчину
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Голый мужчина отдыхал на пляже со своей собакой
Голый мужчина отдыхал на пляже со своей собакой Фото:

В Тюмени на озере Круглом местные жители заметили нудиста. Обнаженный мужчина разгуливал по пляжу. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«Озеро Круглое, улица Героев Сталинградской битвы, 11. На пляже купается голый мужчина со своей собакой», — сообщили в telegram-канале.

По словам очевидцев, мужчина отдыхах на пляже со своей собакой. В этот момент рядом находились и другие люди. 

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В Тюмени на озере Круглом местные жители заметили нудиста. Обнаженный мужчина разгуливал по пляжу. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Озеро Круглое, улица Героев Сталинградской битвы, 11. На пляже купается голый мужчина со своей собакой», — сообщили в telegram-канале. По словам очевидцев, мужчина отдыхах на пляже со своей собакой. В этот момент рядом находились и другие люди. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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