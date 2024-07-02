Голый мужчина отдыхал на пляже со своей собакой
В Тюмени на озере Круглом местные жители заметили нудиста. Обнаженный мужчина разгуливал по пляжу. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Озеро Круглое, улица Героев Сталинградской битвы, 11. На пляже купается голый мужчина со своей собакой», — сообщили в telegram-канале.
По словам очевидцев, мужчина отдыхах на пляже со своей собакой. В этот момент рядом находились и другие люди.
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