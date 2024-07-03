Массовая драка со стрельбой произошла в Тюмени: что известно к этому часу

03 июля 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Неизвестные три раза стреляли из травматических пистолетов Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени ночью возле гипермаркета «Окей» более 50 человек устроили драку со стрельбой из травматических пистолетов. В результате пострадали несколько человек. Самое главное о происшествие к этому часу — в материале URA.RU. Что произошло Более 50 тюменцев устроили сходку на парковке возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199. По словам очевидцев, во время этого 15 человек избивали парня. Об этом сообщил telegram-канале «ЧП Тюмень». Видео с происшествия выложили очевидцы в соцсети. На кадрах видно, что огромная толпа людей собралась на парковку гипермаркета. Люди стреляли и сбегали на машинах После драки собравшиеся на парковке люди начали бежать в сторону гипермаркета «Окея». В этот момент неизвестные открыли стрельбу из травматических пистолетов. На видео прозвучало три выстрела. Все участники потасовки разбежались по машинам и уехали. Сообщалось, что во время происшествия пострадали от двух до трех человек, рассказал источник 72.RU. На парковке прозвучало три выстрела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кто участвовал в потасовке В драке участвовали активисты местной общины и представители национальной диаспоры, передает 72.RU. Однако в материале не указывается, какой именно. Также не известно, кто именно утроил потасовку и причина конфликта. Реакция ведомств После происшествия на место сразу же выехали сотрудники полиции. Они устанавливали обстоятельства произошедшего. «На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-служу УМВД для получения комментария по данному происшествию. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени ночью возле гипермаркета «Окей» более 50 человек устроили драку со стрельбой из травматических пистолетов. В результате пострадали несколько человек. Самое главное о происшествие к этому часу — в материале URA.RU. Более 50 тюменцев устроили сходку на парковке возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199. По словам очевидцев, во время этого 15 человек избивали парня. Об этом сообщил telegram-канале «ЧП Тюмень». Видео с происшествия выложили очевидцы в соцсети. На кадрах видно, что огромная толпа людей собралась на парковку гипермаркета. После драки собравшиеся на парковке люди начали бежать в сторону гипермаркета «Окея». В этот момент неизвестные открыли стрельбу из травматических пистолетов. На видео прозвучало три выстрела. Все участники потасовки разбежались по машинам и уехали. Сообщалось, что во время происшествия пострадали от двух до трех человек, рассказал источник 72.RU. В драке участвовали активисты местной общины и представители национальной диаспоры, передает 72.RU. Однако в материале не указывается, какой именно. Также не известно, кто именно утроил потасовку и причина конфликта. После происшествия на место сразу же выехали сотрудники полиции. Они устанавливали обстоятельства произошедшего. «На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-служу УМВД для получения комментария по данному происшествию. Ответ ожидается.