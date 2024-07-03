В Челябинске 3 июля на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев рухнули перекрытия строящегося футбольного манежа. Все, что известно о строительстве объекта и инциденте, — в сбойке URA.RU.
Арена Челябинск
Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» приняли в ноябре 2022 года. Строительство начали весной 2023 года. Возведение крытого манежа, предназначенного для легкой атлетики и футбола, планировали завершить в 2025 году. Проект предполагал и арену для проведения культурных мероприятий. Несмотря на обрушение перекрытий, объект планируют сдать в срок.
Обрушение конструкции
Каркасные перекрытия рухнули утром 3 июля. В инциденте никто не пострадал, однако один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы. Чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку.
Вместе с конструкцией повредился и автокран на площадке. В этот момент техникой управлял рабочий. Как сообщил представитель подрядной организации, с рабочим все в порядке. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж неисправной конструкции.
Возможные причины обрушения
В качестве возможной причины обрушения представитель подрядчика указал непогоду. Сильный ветер и шторм могли повредить перекрытия. Другой версией стала неисправность домкрата, которым поднимали конструкцию. Назвать точные причины инцидента обещали в течение недели.
Реакция СКР
Как сообщили URA.RU в СУ СКР по региону, по факту обрушения организована доследственная проверка. Сотрудники СК по Калининскому району устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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