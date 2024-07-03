Что известно о строящемся стадионе в Челябинске, где рухнули балки. Фото, видео

Строящийся стадион в Челябинске, где обрушилась конструкция, сдадут в срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Конструкция рухнула утром 3 июля
Конструкция рухнула утром 3 июля Фото:

В Челябинске 3 июля на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев рухнули перекрытия строящегося футбольного манежа. Все, что известно о строительстве объекта и инциденте, — в сбойке URA.RU.

Арена Челябинск

Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» приняли в ноябре 2022 года. Строительство начали весной 2023 года. Возведение крытого манежа, предназначенного для легкой атлетики и футбола, планировали завершить в 2025 году. Проект предполагал и арену для проведения культурных мероприятий. Несмотря на обрушение перекрытий, объект планируют сдать в срок.

Строительство арены планируют завершить в 2025 году
Строительство арены планируют завершить в 2025 году
Фото:

Обрушение конструкции

Каркасные перекрытия рухнули утром 3 июля. В инциденте никто не пострадал, однако один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы. Чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку.

Вместе с конструкцией повредился и автокран на площадке. В этот момент техникой управлял рабочий. Как сообщил представитель подрядной организации, с рабочим все в порядке. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж неисправной конструкции.

Возможные причины обрушения

В качестве возможной причины обрушения представитель подрядчика указал непогоду. Сильный ветер и шторм могли повредить перекрытия. Другой версией стала неисправность домкрата, которым поднимали конструкцию. Назвать точные причины инцидента обещали в течение недели.

Помощь МЧС не потребовалась
Помощь МЧС не потребовалась
Фото:

Реакция СКР

Как сообщили URA.RU в СУ СКР по региону, по факту обрушения организована доследственная проверка. Сотрудники СК по Калининскому району устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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В Челябинске 3 июля на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев рухнули перекрытия строящегося футбольного манежа. Все, что известно о строительстве объекта и инциденте, — в сбойке URA.RU. Арена Челябинск Решение о строительстве манежа «Арена Челябинск» приняли в ноябре 2022 года. Строительство начали весной 2023 года. Возведение крытого манежа, предназначенного для легкой атлетики и футбола, планировали завершить в 2025 году. Проект предполагал и арену для проведения культурных мероприятий. Несмотря на обрушение перекрытий, объект планируют сдать в срок. Обрушение конструкции Каркасные перекрытия рухнули утром 3 июля. В инциденте никто не пострадал, однако один из рабочих застрял на высоте. В момент обрушения мужчина монтировал фермы. Чтобы эвакуировать строителя, подогнали автовышку. Вместе с конструкцией повредился и автокран на площадке. В этот момент техникой управлял рабочий. Как сообщил представитель подрядной организации, с рабочим все в порядке. Сразу после инцидента на объекте начали демонтаж неисправной конструкции. Возможные причины обрушения В качестве возможной причины обрушения представитель подрядчика указал непогоду. Сильный ветер и шторм могли повредить перекрытия. Другой версией стала неисправность домкрата, которым поднимали конструкцию. Назвать точные причины инцидента обещали в течение недели. Реакция СКР Как сообщили URA.RU в СУ СКР по региону, по факту обрушения организована доследственная проверка. Сотрудники СК по Калининскому району устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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