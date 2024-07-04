Украинские войска оставили позиции на востоке Часов Яра

Представитель ВСУ Волошин: войска оставили микрорайон «Канал» в Часовом Яре
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Представитель ВСУ Волошин передал, что удерживать микрорайон «Канал» было нецелесообразно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Войска ВСУ оставили позиции в микрорайоне «Канал» города Часов Яр (ДНР). Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин.

«Микрорайон „Канал“ удерживать было нецелесообразно. Это угрожало жизни военнослужащих, позиции наши разрушены, было принято решение командованием отойти на более защищенные и подготовленные позиции», — сказал Волошин в эфире украинского телеканала «Рада».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что район Часова Яра полностью освобожден. Бои за город длятся уже несколько месяцев, российские военные продолжают продвигаться.

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Войска ВСУ оставили позиции в микрорайоне «Канал» города Часов Яр (ДНР). Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин. «Микрорайон „Канал“ удерживать было нецелесообразно. Это угрожало жизни военнослужащих, позиции наши разрушены, было принято решение командованием отойти на более защищенные и подготовленные позиции», — сказал Волошин в эфире украинского телеканала «Рада». Ранее Минобороны РФ сообщало, что район Часова Яра полностью освобожден. Бои за город длятся уже несколько месяцев, российские военные продолжают продвигаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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