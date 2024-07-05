Политолог раскрыл причину сокрушительного поражения партии Сунака на выборах в Британии

Политолог Брутер: Сунак сделал все возможное, чтобы его партия проиграла
© Служба новостей «URA.RU»
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Риши Сунак после голосования заявил, что готов покинуть свой пост
Риши Сунак после голосования заявил, что готов покинуть свой пост Фото:

Партия Консерваторов, во главе которой стоит премьер Британии Риши Сунак, проиграла выборы в парламент потому, что Сунак допустил все возможные ошибки. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Сунак совершил все ошибки, которые только можно сделать. Многие считают, что консерваторы проводили неконсервативный курс, не тот, который нужен британцам, а такой, что его никто не смог понять. Успех лейбористов — это скорее неуспех консерваторов, которые растеряли свою электоральную базу», — сообщил Владимир Брутер.

Ранее партия Лейбористов заняла большинство мест в парламенте. Это значит, что новым премьером Великобритании станет лидер организации — Кир Стармер. Брутер считает, что такие изменения не сильно повлияют на политику страны.

«Не думаю, что курс Стармера будет сильно отличаться от того, который проводили консерваторы. Возможно изменится риторика, а новый премьер не будет громко кричать в адрес российского руководства», — уточнил политолог. Он добавил, что страна продолжит поставки вооружения Украине в том же объеме, а отношения с НАТО и Евросоюзом, из которого Британия вышла, не изменятся.

Брутер добавил, что правопопулистская партия Reform UK Найджела Фаража смогла оттянуть несколько голосов у консерваторов. «Если бы не Фараж, они бы показали вполне отличный результат», — рассказал политолог.

По итогу выборов лидер Reform UK стал депутатом. Этот пост он пытался получить с 1994 года.

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Партия Консерваторов, во главе которой стоит премьер Британии Риши Сунак, проиграла выборы в парламент потому, что Сунак допустил все возможные ошибки. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Сунак совершил все ошибки, которые только можно сделать. Многие считают, что консерваторы проводили неконсервативный курс, не тот, который нужен британцам, а такой, что его никто не смог понять. Успех лейбористов — это скорее неуспех консерваторов, которые растеряли свою электоральную базу», — сообщил Владимир Брутер. Ранее партия Лейбористов заняла большинство мест в парламенте. Это значит, что новым премьером Великобритании станет лидер организации — Кир Стармер. Брутер считает, что такие изменения не сильно повлияют на политику страны. «Не думаю, что курс Стармера будет сильно отличаться от того, который проводили консерваторы. Возможно изменится риторика, а новый премьер не будет громко кричать в адрес российского руководства», — уточнил политолог. Он добавил, что страна продолжит поставки вооружения Украине в том же объеме, а отношения с НАТО и Евросоюзом, из которого Британия вышла, не изменятся. Брутер добавил, что правопопулистская партия Reform UK Найджела Фаража смогла оттянуть несколько голосов у консерваторов. «Если бы не Фараж, они бы показали вполне отличный результат», — рассказал политолог. По итогу выборов лидер Reform UK стал депутатом. Этот пост он пытался получить с 1994 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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