Политолог раскрыл причину сокрушительного поражения партии Сунака на выборах в Британии

Партия Консерваторов, во главе которой стоит премьер Британии Риши Сунак, проиграла выборы в парламент потому, что Сунак допустил все возможные ошибки. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Сунак совершил все ошибки, которые только можно сделать. Многие считают, что консерваторы проводили неконсервативный курс, не тот, который нужен британцам, а такой, что его никто не смог понять. Успех лейбористов — это скорее неуспех консерваторов, которые растеряли свою электоральную базу», — сообщил Владимир Брутер.
Ранее партия Лейбористов заняла большинство мест в парламенте. Это значит, что новым премьером Великобритании станет лидер организации — Кир Стармер. Брутер считает, что такие изменения не сильно повлияют на политику страны.
«Не думаю, что курс Стармера будет сильно отличаться от того, который проводили консерваторы. Возможно изменится риторика, а новый премьер не будет громко кричать в адрес российского руководства», — уточнил политолог. Он добавил, что страна продолжит поставки вооружения Украине в том же объеме, а отношения с НАТО и Евросоюзом, из которого Британия вышла, не изменятся.
Брутер добавил, что правопопулистская партия Reform UK Найджела Фаража смогла оттянуть несколько голосов у консерваторов. «Если бы не Фараж, они бы показали вполне отличный результат», — рассказал политолог.
По итогу выборов лидер Reform UK стал депутатом. Этот пост он пытался получить с 1994 года.
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