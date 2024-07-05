Консерваторы в Британии уступили власть лейбористам, Сунак уходит: как прошли выборы в парламент

В Великобритании прошли выборы в парламент. Большинство голосов получила оппозиционная Лейбористская партия, консерваторы уступили власть. Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что уходит со своего поста. Как прошло голосование — в материале URA.RU.
Масштабные перестановки в парламенте
Рекордное число депутатов лишилось своих мест. Партия Лейбористов получила 210 дополнительных мест, теперь у нее 409. Ее противник, партия Консерваторов, потеряла 247 мандатов. В новом парламенте у нее останется только 118 мест. Явка на выборы составила почти 60%. Всего в Палате общин 650 депутатских мест.
Сунак лишился поста премьера
Риши Сунак заявил, что покинет свой пост. Согласно закону Британии, лидер победившей партии на парламентских выборах становится новым премьер-министром. Сунак заявил, что отдал «всего себя» на этом месте работы. Однако при этом он сохранил место в парламенте.
«Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы, и я позвонил [ее лидеру] Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Теперь я отправлюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя. Сегодня вечером британский народ вынес отрезвляющий вердикт», — заявил Сунак. Ему жаль, что его партия проиграла выборы.
Как лейбористы отреагировали на победу
Как только стало ясно, что оппозиция консерваторов набирает большинство, Стармер выступил перед гражданами в Лондоне. Публика встретила его бурными овациями. «Спасибо» было его первым словом.
«Мы сделали это. Вы боролись за это. Перемены начинаются сейчас. Наконец-то снято бремя с плеч этой нации», — заявил Стармер.
Как выборы повлияют на внешнюю политику Великобритании
Перестановки в парламенте не изменят антироссийский курс Лондона. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, теперь будет «меньше клоунады».
«Антироссийский курс будет тот же, не будет только такой клоунады, как при бывшем премьере Борисе Джонсоне или Сунаке. Чтобы поменять курс, нужно обладать некими дополнительными качествами, которых у лейбористов нет. Фактически смена курса в западных странах — это революция», — поделился Владимир Брутер с РИА Новости.
Сколько в Великобритании партий
До первой половины XIX века политическую арену Великобритании занимали две основные группировки — виги и тори. Они не были политическими партиями в современном понимании, а представляли собой скорее коалиции интересов и влиятельных личностей. Позже тори превратились в Консервативную партию, а виги — в Либеральную партию. При этом они не единственные политические партии, однако основная борьба всегда идет между ними.
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