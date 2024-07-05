Идеолог Brexit Фараж избрался в парламент Британии с восьмой попытки

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж с восьмой попытки был избран в парламент Британии. Это следует из данных избиркома. Ранее Фараж основал партию Brexit, которая выступала за выход страны из состава Евросоюза.
«Найджел Фараж избран в Палату общин британского парламента. Это следует из подсчетов голосов в избирательном округе Клактон-он-Си на востоке Англии», — сообщает телеканал Sky News. Политик пытался стать депутатом восемь раз, первая попытка была в 1994 году.
Фараж намерен создать массовое национальное движение в ближайшее время. Он надеется, что оно будет достаточным, чтобы противостоять Лейбористской партии, которая, как ожидается, получит большинство в парламенте после прошедших выборов.
В 1999 году Фараж стал депутатом Европарламента. Этот пост он сохранял до 2020 года, до документального закрепления выхода Британии из состава ЕС. Политика считают главным вдохновителем прекращения членства Великобритании в Евросоюзе.
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