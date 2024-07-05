Ведение боевых действий является предлогом для продления военного положения на Украине, что не дает провести выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, шансы победить на выборах у украинских правителей близки к нулю.
«На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому что это предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы. <...> Шансы победить для утратившего рейтинга украинских правителей близки к нулю», — заявил Путин после окончания переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы не были назначены из-за действующего военного положения и мобилизации. Нелегитимным руководителем страны Владимирова Зеленского признали автор украинской Конституции Дмитрий Табачник и президент России Владимир Путин, в то время как на Западе сохранили свою позицию по отношению к статусу главы Украины.
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