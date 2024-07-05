Путин: шансы украинских властей победить на выборах равны нулю

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По словам Путина, утратившие рейтинг украинские правители не пройдут на выборах в стране, если те состоятся
По словам Путина, утратившие рейтинг украинские правители не пройдут на выборах в стране, если те состоятся Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ведение боевых действий является предлогом для продления военного положения на Украине, что не дает провести выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, шансы победить на выборах у украинских правителей близки к нулю.

«На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому что это предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы. <...> Шансы победить для утратившего рейтинга украинских правителей близки к нулю», — заявил Путин после окончания переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы не были назначены из-за действующего военного положения и мобилизации. Нелегитимным руководителем страны Владимирова Зеленского признали автор украинской Конституции Дмитрий Табачник и президент России Владимир Путин, в то время как на Западе сохранили свою позицию по отношению к статусу главы Украины.

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Ведение боевых действий является предлогом для продления военного положения на Украине, что не дает провести выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, шансы победить на выборах у украинских правителей близки к нулю. «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому что это предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы. <...> Шансы победить для утратившего рейтинга украинских правителей близки к нулю», — заявил Путин после окончания переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова передает корреспондент URA.RU. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы не были назначены из-за действующего военного положения и мобилизации. Нелегитимным руководителем страны Владимирова Зеленского признали автор украинской Конституции Дмитрий Табачник и президент России Владимир Путин, в то время как на Западе сохранили свою позицию по отношению к статусу главы Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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