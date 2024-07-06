Пожар тушат 32 человека
В Надыме (ЯНАО) произошел пожар на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Горит 1500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба
«Сообщение о пожаре поступило в 08:59 минут. Сейчас площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На месте работают 13 единиц техники и 32 человека личного состава. Жители города и пресс-служба ведомства в соцсетях опубликовали фотографии пожара с разных уголков города.
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