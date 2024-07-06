06 июля 2024
05 июля 2024

В ЯНАО загорелся большой участок полигона ТБО. Фото

В Надыме загорелся полигон ТБО площадью 1500 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка на Велижанском тракте горит. Тюмень, пожар, полигон тбо, свалка
Пожар тушат 32 человека Фото:

В Надыме (ЯНАО) произошел пожар на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Горит 1500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба

«Сообщение о пожаре поступило в 08:59 минут. Сейчас площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На месте работают 13 единиц техники и 32 человека личного состава. Жители города и пресс-служба ведомства в соцсетях опубликовали фотографии пожара с разных уголков города.

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В Надыме (ЯНАО) произошел пожар на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Горит 1500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба «Сообщение о пожаре поступило в 08:59 минут. Сейчас площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На месте работают 13 единиц техники и 32 человека личного состава. Жители города и пресс-служба ведомства в соцсетях опубликовали фотографии пожара с разных уголков города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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