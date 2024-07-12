Разгневанные коммунисты призвали граждан схитрить на трехдневных выборах в ЯНАО

Избирательная комиссия утвердила даты проведения выборов депутатов городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также довыборов в Тюменскую областную думу. Избирательные участки будут работать три дня — 6, 7 и 8 сентября. Прежде трехдневное голосование практиковалось в округе только на выборах федерального уровня. О том, как на Ямале отнеслись к избирательному ноу-хау, читайте в материале URA.RU.
Тезис властей: удобство для избирателей
В риторике окружного избиркома трехдневный формат подается как повышение комфорта избирателей — людям удобнее самостоятельно выбирать день похода на свой избирательный участок. Преимущества формата заметили, в том числе, и при проведении выборов президента РФ в марте 2024 года — практику решили масштабировать и на выборы регионального уровня
«Мы провели консультацию, выслушали позиции всех муниципальных образований, где проводятся выборы. Однозначно все поддержали трехдневное голосование, и только после этого мы приняли такое решение. И, безусловно, оно принималось с учетом региональной кампании — довыборы в Тюменскую областную думу организует избирательная комиссия Тюменской области. Поэтому в первую очередь решалась региональная кампания и затем уже муниципальная», — рассказал URA.RU зампредседателя ИК ЯНАО Игорь Горелик.
Вместе с тем, источники агентства в политических кругах отмечают, что «трехдневка» позволит властям увеличить явку в регионе. «Народ неохотно посещает выборы муниципального формата, а голосование в три дня позволит привлечь на участки больше избирателей», — рассказали агентству собеседники.
КПРФ призывает игнорировать нововведение
Коммунисты рекомендуют своим избирателям отказаться от похода на участки в первые два дня и идти на выборы в последний день голосования. Это аргументируется желанием избежать фальсификации результатов выборов и возможного вброса бюллетеней.
В частности, в партии вспоминают инцидент на прошлых выборах в Ноябрьске. Тогда кандидат в депутаты Ефрат Рамазанов в ночное время проник на избирательный участок и, по его словам, застал председателя комиссии с пачкой бюллетеней и журналом избирателей.
Лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина поясняет, что «трехдневка» сильно усложняет процесс защиты результатов выборов. К тому же, у партийных наблюдателей уже нет доступа к записям видеокамер, установленных на участках.
«Достаточно сложно сейчас наблюдать за итогами голосования. Раньше наблюдателю выдавали направление и он приходил с паспортом в день выборов. Сейчас мы за три дня должны подать списки наблюдателей в избирком, а в день голосования утвержденного наблюдателя либо вызывают на работу, либо посылают в командировку, либо еще какие-то вещи случаются», — рассказала URA.RU глава ямальского окружкома КПРФ Кукушкина
В КПРФ уверены, что продвигаемый тезис об удобстве многодневного избирательного процесса не принесет желаемых результатов. Люди по направлению работодателей будут массово приходить на участки в пятницу и субботу, образуя большие очереди, а в воскресенье, может быть, придут те, на кого не удалось повлиять, считает Елена Кукушкина.
«Трехдевное голосование вводилось в ковидные времена, чтобы люди не толпились, не заражались, зачем это сейчас — непонятно. Ни для кого же не секрет, что руководство настаивает на том, чтобы люди шли голосовать пятницу, даже предоставляют выходной день. Есть 141 статья уголовного законодательства: принуждение к голосованию, причем там не написано „за определенного кандидата“. Это право гражданина — голосовать, и работодатель не может влиять на волеизъявление сотрудника», — поясняет Елена Кукушкина.
«Трехдневка» выгодна для оппозиции
Участник выборов в окружное заксобрание и гордуму Ноябрьска и утвержденный кандидат от ЛДПР в Тюменскую областную думу и ноябрьский городской парламент Сергей Швидченко утверждает, что трехдневное голосование позволит оппозиции привлечь на участки свой электорат, который традиционно избегает выборов. По его словам, на выборы не ходят те, кто считает, что «за них все решат». Именно эта аудитория обычно голосует за оппозиционные партии. И коммунистам, и либерал-демократам, по словам Швидченко, будет выгодно, чтобы как можно больше скептически настроенных ямальцев посетило выборы.
«Избиратели наших конкурентов (имеется в виду партия „Единая Россия“ — прим. ред.) в любом случае придут на выборы, потому что муниципалитет все-таки имеет давление на своих работников — не для того, чтобы заставить проголосовать за кого надо, а именно прийти на участки. Другие люди, более свободные в своем выборе, предпочтут собирать грибы в лесу, если погода будет хорошая», — отмечает Сергей Швидченко.
Либерал-демократ отмечает, что новый формат не приведет к увеличению возможных фальсификаций результатов. «Я был наблюдателем и представителем кандидатов на ямальских выборах. Лично никого за руку не ловил, но считаю: если вдруг кто-то захочет что-то сделать — не имеет значения, в воскресенье это произойдет, или в пятницу», подчеркивает он.
Сергей Швидченко добавил, что мартовские выборы президента РФ показали 10-процентное увеличение явки в регионе благодаря трехдневному голосованию. Аналогичным мнением с URA.RU делился политолог и член общественной палаты РФ Евгений Забродин, прогнозируя явку в 50% на ямальские выборы в сентябре 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!