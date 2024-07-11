Картаполов раскрыл, отправят ли срочников осеннего призыва на СВО

Картаполов: срочников осеннего призыва не отправят на СВО
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У срочников все будет хорошо, заявил Андрей Картаполов
У срочников все будет хорошо, заявил Андрей Картаполов Фото:

Срочников грядущего осеннего призыва не будут отправлять в зону СВО. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Ничего не поменялось, мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать», — ответил Картаполов корреспонденту telegram-канала Shot. Он добавил, что у срочников все будет хорошо. 

Ранее Картаполов сообщал, что в осенний военный призыв в большинстве своем будут использоваться именно бумажные повестки, а не электронные. Кроме того, правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета.

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Срочников грядущего осеннего призыва не будут отправлять в зону СВО. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Ничего не поменялось, мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать», — ответил Картаполов корреспонденту telegram-канала Shot. Он добавил, что у срочников все будет хорошо.  Ранее Картаполов сообщал, что в осенний военный призыв в большинстве своем будут использоваться именно бумажные повестки, а не электронные. Кроме того, правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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