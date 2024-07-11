Картаполов раскрыл, отправят ли срочников осеннего призыва на СВО

Срочников грядущего осеннего призыва не будут отправлять в зону СВО. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Ничего не поменялось, мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать», — ответил Картаполов корреспонденту telegram-канала Shot. Он добавил, что у срочников все будет хорошо.
Ранее Картаполов сообщал, что в осенний военный призыв в большинстве своем будут использоваться именно бумажные повестки, а не электронные. Кроме того, правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета.
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