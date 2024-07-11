Семейная ипотека становится доступнее для жителей различных регионов России. Так, в семи регионах в Сибири и Поволжье россияне теперь могут воспользоваться программой льготной ипотеки при наличии у родителей двух и более несовершеннолетних детей. Также ей могут воспользоваться жители некоторых областей Урала, Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов и других субъектов РФ. Карта по предоставлению льготной семейной ипотеки по регионам — в материале URA.RU.
Сибирь
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Алтайский край;
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Омская, Кемеровская и Томская области;
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Республики Хакасия, Алтай и Тыва.
Поволжье
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Кировская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская области;
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Республики Марий Эл, Чувашия и Мордовия.
Северо-Западный федеральный округ
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Мурманская, Псковская и Новгородская области;
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Ненецкий автономный округ;
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Республика Коми.
Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа
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ЦФО: Белгородская, Костромская, Тамбовская и Курская области;
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Кавказ: Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Республики Дагестан и Ингушетия.
Южный федеральный округ и Урал
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Южный округ: Севастополь, Республика Адыгея;
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Урал: Курганская область.
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