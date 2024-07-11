11 июля 2024

Кто сможет получить льготную ипотеку по новым правилам. Карта

В 14 регионах Сибири и Поволжья россияне смогут получить семейную ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, семья, магазин, супермаркет
Семейную ипотеку смогут получить жители некоторых районов Урала и Кавказа Фото:

Семейная ипотека становится доступнее для жителей различных регионов России. Так, в семи регионах в Сибири и Поволжье россияне теперь могут воспользоваться программой льготной ипотеки при наличии у родителей двух и более несовершеннолетних детей. Также ей могут воспользоваться жители некоторых областей Урала, Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов и других субъектов РФ. Карта по предоставлению льготной семейной ипотеки по регионам — в материале URA.RU.

Сибирь

  • Алтайский край;

  • Омская, Кемеровская и Томская области;

  • Республики Хакасия, Алтай и Тыва.

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Поволжье

  • Кировская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская области;

  • Республики Марий Эл, Чувашия и Мордовия.

Северо-Западный федеральный округ

  • Мурманская, Псковская и Новгородская области;

  • Ненецкий автономный округ;

  • Республика Коми.

Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа

  • ЦФО: Белгородская, Костромская, Тамбовская и Курская области;

  • Кавказ: Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Республики Дагестан и Ингушетия.

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Южный федеральный округ и Урал

  • Южный округ: Севастополь, Республика Адыгея;

  • Урал: Курганская область.

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Семейная ипотека становится доступнее для жителей различных регионов России. Так, в семи регионах в Сибири и Поволжье россияне теперь могут воспользоваться программой льготной ипотеки при наличии у родителей двух и более несовершеннолетних детей. Также ей могут воспользоваться жители некоторых областей Урала, Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов и других субъектов РФ. Карта по предоставлению льготной семейной ипотеки по регионам — в материале URA.RU. Алтайский край; Омская, Кемеровская и Томская области; Республики Хакасия, Алтай и Тыва. Кировская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская области; Республики Марий Эл, Чувашия и Мордовия. Мурманская, Псковская и Новгородская области; Ненецкий автономный округ; Республика Коми. ЦФО: Белгородская, Костромская, Тамбовская и Курская области; Кавказ: Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Республики Дагестан и Ингушетия. Южный округ: Севастополь, Республика Адыгея; Урал: Курганская область.
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