Кто сможет получить льготную ипотеку по новым правилам. Карта

В 14 регионах Сибири и Поволжья россияне смогут получить семейную ипотеку

11 июля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Семейную ипотеку смогут получить жители некоторых районов Урала и Кавказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семейная ипотека становится доступнее для жителей различных регионов России. Так, в семи регионах в Сибири и Поволжье россияне теперь могут воспользоваться программой льготной ипотеки при наличии у родителей двух и более несовершеннолетних детей. Также ей могут воспользоваться жители некоторых областей Урала, Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов и других субъектов РФ. Карта по предоставлению льготной семейной ипотеки по регионам — в материале URA.RU. Сибирь Алтайский край;

Омская, Кемеровская и Томская области;

Республики Хакасия, Алтай и Тыва. Новость по теме Какие льготные программы ипотеки останутся в России Поволжье Кировская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская области;

Республики Марий Эл, Чувашия и Мордовия. Северо-Западный федеральный округ Мурманская, Псковская и Новгородская области;

Ненецкий автономный округ;

Республика Коми. Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа ЦФО: Белгородская, Костромская, Тамбовская и Курская области;

Кавказ: Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Республики Дагестан и Ингушетия. Новость по теме Риелтор объяснила, как новые условия ипотеки отразятся на стоимости жилья Южный федеральный округ и Урал Южный округ : Севастополь, Республика Адыгея;

Урал: Курганская область. Фото: инфографика URA.RU Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семейная ипотека становится доступнее для жителей различных регионов России. Так, в семи регионах в Сибири и Поволжье россияне теперь могут воспользоваться программой льготной ипотеки при наличии у родителей двух и более несовершеннолетних детей. Также ей могут воспользоваться жители некоторых областей Урала, Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов и других субъектов РФ. Карта по предоставлению льготной семейной ипотеки по регионам — в материале URA.RU. Алтайский край; Омская, Кемеровская и Томская области; Республики Хакасия, Алтай и Тыва. Кировская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская области; Республики Марий Эл, Чувашия и Мордовия. Мурманская, Псковская и Новгородская области; Ненецкий автономный округ; Республика Коми. ЦФО: Белгородская, Костромская, Тамбовская и Курская области; Кавказ: Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Республики Дагестан и Ингушетия. Южный округ: Севастополь, Республика Адыгея; Урал: Курганская область.