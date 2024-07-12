За что осудили генерала Росгвардии Драгомирецкого, который просится на СВО

Военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам строгого режима по делу о получении взятки. Еще до вынесения приговора он попросил направить его в зону проведения специальной военной операции. О том, что известно о деле Драгомирецкого и его карьере, — в материале URA.RU.
Главное о деле Вадима Драгомирецкого
Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Дракомирецкого к девяти с половиной годам колонии строгого режима и лишил его звания. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Он был признан виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от компании, заключившей контракты на проведение работ для Росгвардии.
Перед вынесением приговора Драгомирецкий обратился с ходатайством к следователю о желании отправиться в зону СВО. Об этом рассказал его адвокат Олег Цуканов.
По данным следствия, Драгомирецкий организовал преступную группу, в которую входили подполковник Эльдар Гаджиев, командир воинской части 6898, где хранятся материальные ресурсы, полковник Мамука Кочиев и его знакомый пенсионер Арон Авнилов. Они получали взятки от компании «ДМН-Групп», выигравшей госзаказы на строительно-монтажные работы. Кочиев, признавший вину и давший показания против Драгомирецкого, был ранее приговорен к шести годам строгого режима.
Драгомирецкого арестовали 22 марта 2023 года. Он утверждал, что не принимал откаты и не знал о требованиях Кочиева к подрядчикам. При этом признал получение 2,25 миллиона рублей от подчиненного в качестве новогоднего подарка. По словам генерала, он нашел деньги на работе, однако не успел вернуть их полковнику из-за его задержания. Адвокат планирует обжаловать приговор, указывая на отсутствие доказательств организации преступной группы и лидерской роли Драгомирецкого в ней.
Арону Авнилову было назначено три года колонии, а Эльдару Гаджиеву — девять лет. Оба также обязаны выплатить штраф в размере 19 миллионов рублей. Гаджиев также выразил желание участвовать в спецоперации.
Что еще известно о Драгомирецком
Драгомирецкий исполнял обязанности заместителя командующего округом по тылу. В декларации за 2019 год он указал годовой доход в размере двух миллионов рублей, наличие в собственности двух объектов недвижимости: земельного участка площадью 200 квадратных метров и долей в квартире размером 72 квадратных метра, а также автомобиля марки Hyundai Grandeur.
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