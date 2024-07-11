Курганцы имеют шансы взять ипотеку под 6%: как ее оформить

Курганская область вошла в число 36 регионов России, где жители могут воспользоваться преимуществами льготной ипотечной программы. Это связано с тем, что регион входит в число территорий, имеющих индивидуальную программу развития, как один из дотационных. URA.RU, по данным департамента строительства региона, собрало информацию, как оформить ипотеку под 6%.
Правительство Российской Федерации расширило географию доступа к сниженным ставкам по ипотеке, но есть ряд важный условий. Право на участие в программе имеют семьи, в которых есть ребенок в возрасте до шести лет включительно, двое и более несовершеннолетних детей, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Возраст детей учитывается на момент заключения кредитного договора. Купить надо жилье в новостройке.
Основные условия льготной ипотеки:
Процентная ставка: установлена на уровне 6% годовых.
Первоначальный взнос: минимальный порог составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья.
Лимиты по сумме кредита:
Для Курганской области и других регионов России лимит установлен в размере до шести миллионов рублей. Суммы кредита, превышающие установленные лимиты, будут рассчитываться по текущим рыночным ставкам.
Ограничения программы:
Важным условием является то, что в рамках семейной ипотеки можно оформить только один кредит. Тем, кто уже пользовался льготами до 23 декабря 2023 года, доступ к новому кредиту сохраняется. Если после погашения предыдущего льготного кредита в семье появился ребенок, семейная ипотека также будет доступна.
Категории граждан, имеющие право на льготную ипотеку:
- Семьи с одним ребенком в возрасте до семи лет включительно;
- Семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида;
- Семьи с двумя несовершеннолетними детьми имеют право на ипотеку в малых городах или в специально определенных 36 регионах.
Возможности, предоставляемые программой:
Участники программы могут приобрести жилье напрямую от застройщика, построить дом через подрядчика с использованием эскроу-счета или купить жилье у фондов развития территорий. Для семей с детьми-инвалидами предусмотрена возможность покупки вторичного жилья в случае отсутствия новостроек в регионе.
Дополнительные преимущества:
Выбор жилья не ограничивается местом прописки заемщика. Главное условие — выбор объекта на первичном рынке недвижимости в пределах установленных лимитов по стоимости.
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