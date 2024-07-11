11 июля 2024

Курганцы имеют шансы взять ипотеку под 6%: как ее оформить

Курганская область попала в число регионов со льготной ипотекой
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане сохранилась льготная ипотека, но не для всех
В Кургане сохранилась льготная ипотека, но не для всех Фото:

Курганская область вошла в число 36 регионов России, где жители могут воспользоваться преимуществами льготной ипотечной программы. Это связано с тем, что регион входит в число территорий, имеющих индивидуальную программу развития, как один из дотационных. URA.RU, по данным департамента строительства региона, собрало информацию, как оформить ипотеку под 6%.

Правительство Российской Федерации расширило географию доступа к сниженным ставкам по ипотеке, но есть ряд важный условий. Право на участие в программе имеют семьи, в которых есть ребенок в возрасте до шести лет включительно, двое и более несовершеннолетних детей, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Возраст детей учитывается на момент заключения кредитного договора. Купить надо жилье в новостройке. 

Основные условия льготной ипотеки:

Процентная ставка: установлена на уровне 6% годовых.

Первоначальный взнос: минимальный порог составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья.

Лимиты по сумме кредита:

Для Курганской области и других регионов России лимит установлен в размере до шести миллионов рублей. Суммы кредита, превышающие установленные лимиты, будут рассчитываться по текущим рыночным ставкам.

Ограничения программы:

Важным условием является то, что в рамках семейной ипотеки можно оформить только один кредит. Тем, кто уже пользовался льготами до 23 декабря 2023 года, доступ к новому кредиту сохраняется. Если после погашения предыдущего льготного кредита в семье появился ребенок, семейная ипотека также будет доступна.

Категории граждан, имеющие право на льготную ипотеку:

  • Семьи с одним ребенком в возрасте до семи лет включительно;
  • Семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида;
  • Семьи с двумя несовершеннолетними детьми имеют право на ипотеку в малых городах или в специально определенных 36 регионах.

Возможности, предоставляемые программой:

Участники программы могут приобрести жилье напрямую от застройщика, построить дом через подрядчика с использованием эскроу-счета или купить жилье у фондов развития территорий. Для семей с детьми-инвалидами предусмотрена возможность покупки вторичного жилья в случае отсутствия новостроек в регионе.

Дополнительные преимущества:

Выбор жилья не ограничивается местом прописки заемщика. Главное условие — выбор объекта на первичном рынке недвижимости в пределах установленных лимитов по стоимости.

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Курганская область вошла в число 36 регионов России, где жители могут воспользоваться преимуществами льготной ипотечной программы. Это связано с тем, что регион входит в число территорий, имеющих индивидуальную программу развития, как один из дотационных. URA.RU, по данным департамента строительства региона, собрало информацию, как оформить ипотеку под 6%. Правительство Российской Федерации расширило географию доступа к сниженным ставкам по ипотеке, но есть ряд важный условий. Право на участие в программе имеют семьи, в которых есть ребенок в возрасте до шести лет включительно, двое и более несовершеннолетних детей, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Возраст детей учитывается на момент заключения кредитного договора. Купить надо жилье в новостройке.  Основные условия льготной ипотеки: Процентная ставка: установлена на уровне 6% годовых. Первоначальный взнос: минимальный порог составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. Лимиты по сумме кредита: Для Курганской области и других регионов России лимит установлен в размере до шести миллионов рублей. Суммы кредита, превышающие установленные лимиты, будут рассчитываться по текущим рыночным ставкам. Ограничения программы: Важным условием является то, что в рамках семейной ипотеки можно оформить только один кредит. Тем, кто уже пользовался льготами до 23 декабря 2023 года, доступ к новому кредиту сохраняется. Если после погашения предыдущего льготного кредита в семье появился ребенок, семейная ипотека также будет доступна. Категории граждан, имеющие право на льготную ипотеку: Возможности, предоставляемые программой: Участники программы могут приобрести жилье напрямую от застройщика, построить дом через подрядчика с использованием эскроу-счета или купить жилье у фондов развития территорий. Для семей с детьми-инвалидами предусмотрена возможность покупки вторичного жилья в случае отсутствия новостроек в регионе. Дополнительные преимущества: Выбор жилья не ограничивается местом прописки заемщика. Главное условие — выбор объекта на первичном рынке недвижимости в пределах установленных лимитов по стоимости.
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