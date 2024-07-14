В Нижневартовске сдали больницу-долгострой, а в мэрии Сургута предстоят отставки: новости ХМАО за неделю

В Нижневартовске готова к вводу в эксплуатацию больница-долгострой, которая строилась 12 лет, а двое вице-мэров Сургута могут потерять работу. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 8 по 14 июля в своем материале.
В ХМАО сдали больницу, которая строилась 12 лет
Здание Нижневартовской окружной клинической больницы готово к вводу в эксплуатацию. Спустя 12 лет власти, наконец, смогли сдать проблемный долгострой, сейчас он ожидает лицензирования.
Объект возводили на деньги всей «тюменской матрешки» по программе «Сотрудничество». Он являлся самым долгожданным для всех жителей ХМАО, а его проектирование было сделано еще в 2007 году.
Ситуация с главным долгостроем региона изменилась, когда он попал на контроль президента России Владимира Путина. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук был вынужден включать дополнительные рычаги, чтобы больница ввелась в эксплуатацию, несмотря на аппаратные противоречия между своими заместителями.
Кандидатура на выборы губернатора ХМАО
Все политические партии ХМАО определились и выставили от себя кандидатуры на пост губернатора региона. Исключением стала лишь ЛДПР — они заявили, что отказываются выдвигать кандидата из-за отсутствия прямых выборов и недемократичности процедуры.
Дело в том, что в Югре принята многоступенчатая система голосования, главу региона избирают депутаты, а сами жители «не принимают никакого участия». По словам представителей партии, при жизни основатель ЛДПР Владимир Жириновский выступал против проведения подобной процедуры в ХМАО и критиковал другие партии за участие в ней своих кандидатов.
Несмотря на это, в 2020 году ЛДПР предлагала даже не одного, а трех своих претендентов. Тогда действовала та же схема — региональный парламент выбирал одного из трех кандидатов, которых внесет в окружную думу Путин.
Экс-помощник бывшей главы ХМАО обвиняется в мошенничестве
Бывшего помощника экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Михаила Слинкина отправили под суд. Ему вменяется мошенничество с использованием служебного положения.
По версии следствия, Слинкин, работавший вице-президентом региональной общественной организации «Олимпийской совет Югры», предоставлял фиктивные документы для получения грантов и компенсаций. Дело будет рассматриваться единолично судьей.
Назначение директора департамента соцразвития ХМАО
Назначение директора департамента социального развития ХМАО может отложиться до осени. По мнению источников URA.RU в политическом истеблишменте округа, прошедший конкурсный отбор и победивший в голосовании жителей глава югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык не будет согласован Кухаруком. Во время, когда пост губернатора занимала Комарова, этот кандидат считался фаворитом.
В ХМАО выбран кандидат, который заменит ушедшего на СВО мэра
Внутриполитический блок ХМАО определился с кандидатом, который заменит отправившегося в зону специальной военной операции главу Кондинского района Андрея Мухина. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что муниципалитет с высокой долей вероятности может возглавить исполняющий обязанности мэра заместитель Алексей Зяблицев.
Конкурс пройдет 23 июля. После этого депутаты проголосуют за одного из отобранных кандидатов.
В мэрии Сургута предстоят отставки
Новый мэр Сургута Максим Слепов намерен уволить двух заместителей, доставшихся ему от его предшественника Андрея Филатова. Среди них: вице-мэр Михаил Гуменюк (пиар-блок и кадры) и Анна Томазова (образование, культура и спорт).
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