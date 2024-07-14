14 июля 2024

В Тюменской области на несколько часов отключат вещание телевидения и радио

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перерывы в вещании ожидаются 15-17 июля
Перерывы в вещании ожидаются 15-17 июля Фото:

В Тюменской области с 15 по 17 июля ожидаются кратковременные перерывы в вещании телевидения и радио по причине проведения профилактических работ. Такая информация указана на сайте Цифрового эфирного телевидения.

«15-21 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Гагарино (15 июля), Тобольск (15 июля), Тюмень (16, 17 июля). В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — указано на сайте.

15 и 16 июля работы будут длиться с 8:00 до 17:00, 17 июля — с 06:00 до 12:00. Отмечается, что отключение вещание могут перенести на другие дни из-за непогоды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области с 15 по 17 июля ожидаются кратковременные перерывы в вещании телевидения и радио по причине проведения профилактических работ. Такая информация указана на сайте Цифрового эфирного телевидения. «15-21 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Гагарино (15 июля), Тобольск (15 июля), Тюмень (16, 17 июля). В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — указано на сайте. 15 и 16 июля работы будут длиться с 8:00 до 17:00, 17 июля — с 06:00 до 12:00. Отмечается, что отключение вещание могут перенести на другие дни из-за непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...