В Тюменской области на несколько часов отключат вещание телевидения и радио

В Тюменской области с 15 по 17 июля ожидаются кратковременные перерывы в вещании телевидения и радио по причине проведения профилактических работ. Такая информация указана на сайте Цифрового эфирного телевидения.
«15-21 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Гагарино (15 июля), Тобольск (15 июля), Тюмень (16, 17 июля). В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — указано на сайте.
15 и 16 июля работы будут длиться с 8:00 до 17:00, 17 июля — с 06:00 до 12:00. Отмечается, что отключение вещание могут перенести на другие дни из-за непогоды.
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