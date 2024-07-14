Семье погибшего ямальца Виталия Мошкина передали на хранение орден Мужества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Семье погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего из ЯНАО Виталия Мошкина передали на хранение орден Мужества. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.
«Вручил орден Мужества семье, погибшего на СВО земляка. Виталий Мошкин погиб во время выполнения боевых задач, при штурме позиций в селе Первомайское», — сообщил Иван Сакал в официальном telegram-канале.
Боец был представлен к награде посмертно. Орден был передан на хранение сестре погибшего героя Надежде Выжигари.
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