14 июля 2024

Семье погибшего бойца из ЯНАО вручили орден Мужества

Глава района ЯНАО передал семье погибшего ямальца орден Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
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Семье погибшего ямальца Виталия Мошкина передали на хранение орден Мужества
Семье погибшего ямальца Виталия Мошкина передали на хранение орден Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семье погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего из ЯНАО Виталия Мошкина передали на хранение орден Мужества. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«Вручил орден Мужества семье, погибшего на СВО земляка. Виталий Мошкин погиб во время выполнения боевых задач, при штурме позиций в селе Первомайское», — сообщил Иван Сакал в официальном telegram-канале.

Боец был представлен к награде посмертно. Орден был передан на хранение сестре погибшего героя Надежде Выжигари.

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Семье погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего из ЯНАО Виталия Мошкина передали на хранение орден Мужества. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Вручил орден Мужества семье, погибшего на СВО земляка. Виталий  Мошкин погиб во время выполнения боевых задач, при штурме позиций в селе Первомайское», — сообщил Иван Сакал в официальном telegram-канале. Боец был представлен к награде посмертно. Орден был передан на хранение сестре погибшего героя Надежде Выжигари.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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