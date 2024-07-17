МИД РФ пригрозило Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

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Украина должна воздержаться от провокаций в сторону Белоруссии, заявили в МИД РФ
Украина должна воздержаться от провокаций в сторону Белоруссии, заявили в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел России предупредило Украину, что провокации против Белоруссии не останутся без ответа. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Любой провокации с украинской стороны будет дан адекватный ответ», — передает слова Полищука ТАСС. Он добавил, что в соответствии с военной доктриной Союзного государства, внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию.

В Белоруссии развернуты совместные войска, современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, призванные обеспечивать безопасность западных рубежей Союзного государства и ОДКБ. Любая провокация со стороны Украины повлечет за собой адекватный ответ, заключил Полищук.

Белорусские власти 28 июня заявляли, что знают о присутствии частей ВСУ на белорусско-украинской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля посетил южные регионы страны. После этого Белоруссия начала отвод войск от границы с Украиной. Лукашенко также выразил желание обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы урегулирования украинского конфликта и необходимость быстрого достижения мира, так как украинцы, по словам белорусского президента, «не являются нашими врагами». Алексей Полищук заявил, что Украина может пойти на «самые безрассудные шаги» в отношении Минска из-за неудач в ходе спецоперации, передает RT.

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Министерство иностранных дел России предупредило Украину, что провокации против Белоруссии не останутся без ответа. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Любой провокации с украинской стороны будет дан адекватный ответ», — передает слова Полищука ТАСС. Он добавил, что в соответствии с военной доктриной Союзного государства, внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию. В Белоруссии развернуты совместные войска, современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, призванные обеспечивать безопасность западных рубежей Союзного государства и ОДКБ. Любая провокация со стороны Украины повлечет за собой адекватный ответ, заключил Полищук. Белорусские власти 28 июня заявляли, что знают о присутствии частей ВСУ на белорусско-украинской границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля посетил южные регионы страны. После этого Белоруссия начала отвод войск от границы с Украиной. Лукашенко также выразил желание обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы урегулирования украинского конфликта и необходимость быстрого достижения мира, так как украинцы, по словам белорусского президента, «не являются нашими врагами». Алексей Полищук заявил, что Украина может пойти на «самые безрассудные шаги» в отношении Минска из-за неудач в ходе спецоперации, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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