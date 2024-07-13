Лукашенко сделал важное заявление по Украине

Лукашенко: украинцы нам не враги, нужно быстрее договариваться о мире

14 июля 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Отсутствие диалоги приведет к эскалации, считает Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил желание обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство БелТА. По его словам, необходимо быстрее договариваться о мире, так как украинцы «нам не враги». «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация», — приводит агентство слова Лукашенко. По словам белорусского лидера, несмотря на сложности в отношениях и восприятии Беларуси на Украине, важно стремиться к диалогу и переговорам для достижения мира. Лукашенко также отметил, что среди украинских военных есть «достаточно нормальных людей», и российская сторона готова к переговорам. Однако он подчеркнул, что продолжение боевых действий, поддерживаемых силами НАТО, препятствует урегулированию конфликта. Российские власти не раз заявляли, что готовы сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом Путин сообщил, что ВСУ должны покинуть четыре региона РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил желание обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство БелТА. По его словам, необходимо быстрее договариваться о мире, так как украинцы «нам не враги». «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация», — приводит агентство слова Лукашенко. По словам белорусского лидера, несмотря на сложности в отношениях и восприятии Беларуси на Украине, важно стремиться к диалогу и переговорам для достижения мира. Лукашенко также отметил, что среди украинских военных есть «достаточно нормальных людей», и российская сторона готова к переговорам. Однако он подчеркнул, что продолжение боевых действий, поддерживаемых силами НАТО, препятствует урегулированию конфликта. Российские власти не раз заявляли, что готовы сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом Путин сообщил, что ВСУ должны покинуть четыре региона РФ.