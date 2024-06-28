На украинско-белорусской границе замечены террористы РДК*

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Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию госграницы с Украиной
Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию госграницы с Украиной Фото:

Власти Белоруссии знают о присутствии на украинско-белорусской границе Русского добровольческого корпуса (РДК, признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого „Русского добровольческого корпуса“», — сообщил Госпогранкомитет на своем сайте. По данным белорусских властей, пограничники усиливают меры безопасности, включая дополнительное прикрытие государственной границы с Украиной, чтобы предотвратить возможные провокации или вторжения.

Ранее Русский добровольческий корпус, боевики которого сражаются на стороне Украины против России, был внесен ФСБ в список террористических организаций, и запрещен на территории РФ. РДК был основан в 2022 году. В его состав вошли бойцы «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).

РДК признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ

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Власти Белоруссии знают о присутствии на украинско-белорусской границе Русского добровольческого корпуса (РДК, признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии. «Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого „Русского добровольческого корпуса“», — сообщил Госпогранкомитет на своем сайте. По данным белорусских властей, пограничники усиливают меры безопасности, включая дополнительное прикрытие государственной границы с Украиной, чтобы предотвратить возможные провокации или вторжения. Ранее Русский добровольческий корпус, боевики которого сражаются на стороне Украины против России, был внесен ФСБ в список террористических организаций, и запрещен на территории РФ. РДК был основан в 2022 году. В его состав вошли бойцы «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). РДК признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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