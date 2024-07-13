Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной

13 июля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Лукашенко посетил белорусско-украинскую границу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил юг республики, где находится граница с Украиной. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко работает. Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — поделились в telegram-канале «Пул Первого». Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко на позиции в приграничных с Украиной районах вывел комплексы «Полонез» и «Искандер». Размещение ракетных систем показывает высокую боевую готовность военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил юг республики, где находится граница с Украиной. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко работает. Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — поделились в telegram-канале «Пул Первого». Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко на позиции в приграничных с Украиной районах вывел комплексы «Полонез» и «Искандер». Размещение ракетных систем показывает высокую боевую готовность военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси.