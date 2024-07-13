Лукашенко посетил границу Белоруссии с Украиной

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко посетил белорусско-украинскую границу Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил юг республики, где находится граница с Украиной. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко работает. Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — поделились в telegram-канале «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко на позиции в приграничных с Украиной районах вывел комплексы «Полонез» и «Искандер». Размещение ракетных систем показывает высокую боевую готовность военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил юг республики, где находится граница с Украиной. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко работает. Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — поделились в telegram-канале «Пул Первого». Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко на позиции в приграничных с Украиной районах вывел комплексы «Полонез» и «Искандер». Размещение ракетных систем показывает высокую боевую готовность военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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