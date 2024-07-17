В курганские магазины, торгующие алкоголем в запретное время, нагрянула полиция

18 июля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Курганские магазины, торгующие алкоголем после 22:00, рискуют получить штрафы до 40 000 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Курганская полиция нашла сотни нарушений в магазинах, которые торгуют алкоголем в запретное время после 22:00. Проверки проводились также в периоды полного запрета на продажу спиртного. О результатах этих проверок URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД в ответе на запрос. «Курганская полиция составила 576 протоколов по фактам незаконной продажи алкоголя в запретные периоды за последние полгода. В число запрещенных периодов входят чрезвычайные ситуации, такие как паводки, общественно значимые события, например, последний звонок, а также время после 22:00», — уточнили в ведомстве. По данным полиции, все дела были переданы в Роспотребнадзор для вынесения решений в соответствии с санкциями статьи 14.2 КоАП РФ. Данная статья регулирует ответственность за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Штрафы за такие нарушения составляют от 1500 до 2000 рублей для граждан, от 3000 до 4000 рублей для должностных лиц и от 30 000 до 40 000 рублей для юридических лиц, возможна конфискация предметов административного правонарушения. Соответствующий запрос был направлен в областной Роспортебнадзор. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU ранее писало, что в Курганской области с 2022 года установлен запрет на продажу алкогольной продукции с 22:00 до 08:00 (в местах общепита продажа разрешена). Изменения инициировали депутаты облдумы. В России при этом действует запрет на период с 23:00 до 08:00, но есть и другие регионы, где время продажи спиртного ограничено другими временными периодами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская полиция нашла сотни нарушений в магазинах, которые торгуют алкоголем в запретное время после 22:00. Проверки проводились также в периоды полного запрета на продажу спиртного. О результатах этих проверок URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД в ответе на запрос. «Курганская полиция составила 576 протоколов по фактам незаконной продажи алкоголя в запретные периоды за последние полгода. В число запрещенных периодов входят чрезвычайные ситуации, такие как паводки, общественно значимые события, например, последний звонок, а также время после 22:00», — уточнили в ведомстве. По данным полиции, все дела были переданы в Роспотребнадзор для вынесения решений в соответствии с санкциями статьи 14.2 КоАП РФ. Данная статья регулирует ответственность за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Штрафы за такие нарушения составляют от 1500 до 2000 рублей для граждан, от 3000 до 4000 рублей для должностных лиц и от 30 000 до 40 000 рублей для юридических лиц, возможна конфискация предметов административного правонарушения. Соответствующий запрос был направлен в областной Роспортебнадзор. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU ранее писало, что в Курганской области с 2022 года установлен запрет на продажу алкогольной продукции с 22:00 до 08:00 (в местах общепита продажа разрешена). Изменения инициировали депутаты облдумы. В России при этом действует запрет на период с 23:00 до 08:00, но есть и другие регионы, где время продажи спиртного ограничено другими временными периодами.