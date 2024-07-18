В запрещенном для купания водоеме в Тюмени утонул человек

Купание в озере тюменском Липовое запрещено
В Тюмени на базе отдыха возле озера Липовое утонул мужчина. Как сообщает пресс-служба МСЧ региона, купание в водоеме там было запрещено.
«На тюменской базе отдыха 18 июля утонул мужчина. Один из отдыхающих на базе „Липовый остров“ пропал. В ходе проведения поисковых работ водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1967 г. р. Отметим, что на территории данной базы отдыха стоят знаки запрещающие купание», — сообщает ведомство.
Ведомство проводит проверку. Ранее URA.RU писало, что в тюменском озере Большой Тараскуль утонул мужчина, который зашел в воду пьяным.
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