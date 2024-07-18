В запрещенном для купания водоеме в Тюмени утонул человек

В тюменском озере Липовое утонул 57-летний мужчина
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Купание в озере тюменском Липовое запрещено
Купание в озере тюменском Липовое запрещено Фото:

В Тюмени на базе отдыха возле озера Липовое утонул мужчина. Как сообщает пресс-служба МСЧ региона, купание в водоеме там было запрещено. 

«На тюменской базе отдыха 18 июля утонул мужчина. Один из отдыхающих на базе „Липовый остров“ пропал. В ходе проведения поисковых работ водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1967 г. р. Отметим, что на территории данной базы отдыха стоят знаки запрещающие купание», — сообщает ведомство.

Ведомство проводит проверку. Ранее URA.RU писало, что в тюменском озере Большой Тараскуль утонул мужчина, который зашел в воду пьяным

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В Тюмени на базе отдыха возле озера Липовое утонул мужчина. Как сообщает пресс-служба МСЧ региона, купание в водоеме там было запрещено.  «На тюменской базе отдыха 18 июля утонул мужчина. Один из отдыхающих на базе „Липовый остров“ пропал. В ходе проведения поисковых работ водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1967 г. р. Отметим, что на территории данной базы отдыха стоят знаки запрещающие купание», — сообщает ведомство. Ведомство проводит проверку. Ранее URA.RU писало, что в тюменском озере Большой Тараскуль утонул мужчина, который зашел в воду пьяным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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