Блогер-миллионник Усачев высмеял роман Деппа и модели из Екатеринбурга. Видео

19 июля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Юлия Власова призналась, что познакомилась с Джонни Деппом еще в 2021 году Фото: im__iuliia в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Блогер Руслан Усачев (более 2,7 млн подписчиков на youtube-канале) высказался об отношениях голливудского актера Джонни Деппа и модели Юлии Власовой из Екатеринбурга. Спикер иронично отозвался о большой разнице в возрасте в паре в шоу #UsachevToday. «Тут, конечно, большой спектр тем для обсуждения личной жизни: не ищет ли он замены Эмбер Херд, при каких обстоятельствах они познакомились, ну и конечно, разница в возрасте. Юлии 28 лет, Джонни Деппу недавно исполнился 61 год. Кто-то скажет: „Фу, противный дед!“. А я скажу: „Капитан противный дед!“», — заявил Усачев. Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге. Девушка окончила Московский государственный институт международных отношений, получила диплом в университете в Праге. В 2021 году она работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть салон красоты. Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия рассказала, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. По словам источника журнала People, знаменитость и модель пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Руслан Усачев (более 2,7 млн подписчиков на youtube-канале) высказался об отношениях голливудского актера Джонни Деппа и модели Юлии Власовой из Екатеринбурга. Спикер иронично отозвался о большой разнице в возрасте в паре в шоу #UsachevToday. «Тут, конечно, большой спектр тем для обсуждения личной жизни: не ищет ли он замены Эмбер Херд, при каких обстоятельствах они познакомились, ну и конечно, разница в возрасте. Юлии 28 лет, Джонни Деппу недавно исполнился 61 год. Кто-то скажет: „Фу, противный дед!“. А я скажу: „Капитан противный дед!“», — заявил Усачев. Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге. Девушка окончила Московский государственный институт международных отношений, получила диплом в университете в Праге. В 2021 году она работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть салон красоты. Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия рассказала, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. По словам источника журнала People, знаменитость и модель пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка».