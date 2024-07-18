18 июля 2024

В Новом Уренгое меняется схема движения автобусов по пяти маршрутам. Карта

Пять автобусов в Новом Уренгое пойдут по новым маршрутам из-за ремонта дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, остановка автобусная
Пять автобусных маршрутов изменят схему движения из-за дорожных ремонтов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 20 июля из-за проведения ремонта по улице Сибирская пять автобусных маршрутов изменят схемы движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Уважаемые Новоуренгойцы. В связи с проведением работ по ремонту участка автомобильной дороги на ул. Сибирская с 20 июля 2024 года изменяются схемы движения по маршрутам №2, 3, 6, 7 и 8», — сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы на официальном сайте.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с 20 июля из-за проведения ремонта по улице Сибирская пять автобусных маршрутов изменят схемы движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Уважаемые Новоуренгойцы. В связи с проведением работ по ремонту участка автомобильной дороги на ул. Сибирская с 20 июля 2024 года изменяются схемы движения по маршрутам №2, 3, 6, 7 и 8», — сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы на официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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