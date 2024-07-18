Пять автобусных маршрутов изменят схему движения из-за дорожных ремонтов
В Новом Уренгое (ЯНАО) с 20 июля из-за проведения ремонта по улице Сибирская пять автобусных маршрутов изменят схемы движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Уважаемые Новоуренгойцы. В связи с проведением работ по ремонту участка автомобильной дороги на ул. Сибирская с 20 июля 2024 года изменяются схемы движения по маршрутам №2, 3, 6, 7 и 8», — сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы на официальном сайте.
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