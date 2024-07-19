Microsoft рухнул по всему миру из-за одного «антивирусника»: что о нем известно

Сбой Microsoft по всему миру произошел из-за антивируса Crowdstrike

19 июля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Установленный на многих компьютерах антивирус Crowdstrike привел к сбою сервисов Microsoft по всему миру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Крупномасштабный сбой в работе систем Microsoft по всему миру произошел у тех пользователей, где был установлена антивирусная программа от компании Crowdstrike. Подробнее о компании, программа которой стала причиной нарушения работы международных аэропортов, банков и экстренных служб по всему миру — в материале URA.RU. Массовый сбой Microsoft про всему миру Новость по теме Массовый сбой Windows парализовал работу по всему миру: главное к этому часу Днем 19 июля многие пользователи ОС Windows пожаловались на массовый сбой. На своих мониторах они увидели «синий экран смерти» (BSOD). Далее последовали сбои в работе международных аэропортов, которые были вынуждены отменять или переносить рейсы. Также пострадала Лондонская торговая биржа, были отключены линии экстренной службы 911 в США, а также были задержаны поезда в Великобритании. Позднее стало известно, что сбой затронул те системы, где был установлен антиврус Crowdstrike. Эту информацию подтвердили в Bloomberg . Сбой произошел при обновлении ПО компании Crowdstrikе. Ее программа крайне популярна в США и странах, где Штаты имеют значительное влияние. Специфика сбоя состоит в том, что для возврата компьютера в состояние до сбоя необходим перезапуск в ручном режиме или специализированное ПО, которое было далеко не у всех. Это стало причиной задержки восстановления многих компаний. Об этом сообщил эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT. Акции Microsoft и Crowdstrike рухнули На фоне массовых сбоев, парализовавших работу по всему миру, у Microsoft и виновника антивирусной компании Crowdstrike обвалились акции на бирже NASDAQ еще до начала торгов. У Microsoft акции упали на 2,98%, до 427,35 доллара за акцию, у CrowdStrike — на 14,13 процента, до 294,57 доллара за акцию. Сервис Downdetector, отслеживающий сбои, зафиксировал проблемы на десятках сайтах. Рост жалоб пришелся на время сбоев в работе Microsoft. Акции Microsoft и Crowdstrike рухнули Красные линии — значительные сбои, желтые — средней тяжести Что такое CrowdStrike? CrowdStrike была основана Джорджем Курцем в 2011 году. Через два года она выпустила свой первый продукт CrowdStrike Falcon — систему безопасности, блокирующую кибератаки. В 2014 году отчеты компании помогли Минюсту США обвинить пять китайских военных хакеров в экономическом кибершпионаже против корпораций США. Также Crowdstrike раскрыла секретную деятельность компании Energetic Bear, которая проводила разведывательные операции в энергетическом секторе в пользу РФ. Сама компания пишет о себе как о мировом лидере в области кибербезопасности и, в частности, в безопасности конечных точек и облачного анализа данных. Эти сведения опубликованы на их официальном сайте . Глобальный сбой Crowdstrike и Microsoft не связан с кибератаками. Об этом заявил главный научный сотрудник финской компании по информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хиппонен в интервью изданию Bloomberg . Сбои в Windows и Crowdstrike могут повлечь разные последствия: из-за своей популярности они могут обрушить множество компаний и сервисов и их компьютеры. Об этом заявил директор по развитию бизнеса компании «К2 Кибербезопасность» Андрей Заикин в беседе с РБК. Это уже не первая проблема в работе Crowdstrike Falcon Sensor. В конце июня после обновления возникла схожая проблема. Об этом сообщил руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин. Влияние сбоя на Россию В России не было зафиксировано сбоев. Российским аэропортам не грозит нарушение в работе из-за того, что они отказались от иностранного ПО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупномасштабный сбой в работе систем Microsoft по всему миру произошел у тех пользователей, где был установлена антивирусная программа от компании Crowdstrike. Подробнее о компании, программа которой стала причиной нарушения работы международных аэропортов, банков и экстренных служб по всему миру — в материале URA.RU. Днем 19 июля многие пользователи ОС Windows пожаловались на массовый сбой. На своих мониторах они увидели «синий экран смерти» (BSOD). Далее последовали сбои в работе международных аэропортов, которые были вынуждены отменять или переносить рейсы. Также пострадала Лондонская торговая биржа, были отключены линии экстренной службы 911 в США, а также были задержаны поезда в Великобритании. Позднее стало известно, что сбой затронул те системы, где был установлен антиврус Crowdstrike. Эту информацию подтвердили в Bloomberg. Сбой произошел при обновлении ПО компании Crowdstrikе. Ее программа крайне популярна в США и странах, где Штаты имеют значительное влияние. Специфика сбоя состоит в том, что для возврата компьютера в состояние до сбоя необходим перезапуск в ручном режиме или специализированное ПО, которое было далеко не у всех. Это стало причиной задержки восстановления многих компаний. Об этом сообщил эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT. На фоне массовых сбоев, парализовавших работу по всему миру, у Microsoft и виновника антивирусной компании Crowdstrike обвалились акции на бирже NASDAQ еще до начала торгов. У Microsoft акции упали на 2,98%, до 427,35 доллара за акцию, у CrowdStrike — на 14,13 процента, до 294,57 доллара за акцию. Сервис Downdetector, отслеживающий сбои, зафиксировал проблемы на десятках сайтах. Рост жалоб пришелся на время сбоев в работе Microsoft. CrowdStrike была основана Джорджем Курцем в 2011 году. Через два года она выпустила свой первый продукт CrowdStrike Falcon — систему безопасности, блокирующую кибератаки. В 2014 году отчеты компании помогли Минюсту США обвинить пять китайских военных хакеров в экономическом кибершпионаже против корпораций США. Также Crowdstrike раскрыла секретную деятельность компании Energetic Bear, которая проводила разведывательные операции в энергетическом секторе в пользу РФ. Сама компания пишет о себе как о мировом лидере в области кибербезопасности и, в частности, в безопасности конечных точек и облачного анализа данных. Эти сведения опубликованы на их официальном сайте. Глобальный сбой Crowdstrike и Microsoft не связан с кибератаками. Об этом заявил главный научный сотрудник финской компании по информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хиппонен в интервью изданию Bloomberg. Сбои в Windows и Crowdstrike могут повлечь разные последствия: из-за своей популярности они могут обрушить множество компаний и сервисов и их компьютеры. Об этом заявил директор по развитию бизнеса компании «К2 Кибербезопасность» Андрей Заикин в беседе с РБК. Это уже не первая проблема в работе Crowdstrike Falcon Sensor. В конце июня после обновления возникла схожая проблема. Об этом сообщил руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин. В России не было зафиксировано сбоев. Российским аэропортам не грозит нарушение в работе из-за того, что они отказались от иностранного ПО.