Почему закрыли дело Гершковича и как сбой Windows повлиял работу в РФ: о чем говорил Песков 18 июля

Песков: судьей по делу журналиста Гершковича был избран режим закрытости

19 июля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Во время президентства Трампа у России и США был диалог, заявил секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время президентства Дональда Трампа у России с Америкой был диалог, несмотря на напряженную политику главы государства. Об этом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о словах Трампа, что Россия и Китай его боялись. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Китай и РФ боятся Трампа Песков сообщил, что во время предвыборной кампании в США участники политической гонки делают очень много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и нравятся американцам. И несмотря на то, что во время президентства Трампа было много напряженности, точек напряжения и противоречий, у России и Америки все равно был диалог. Реакция Кремля на сбой Windows В Кремле сбоев не зафиксировано, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру, заявил Песков. В Минцифры подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО». Слова Ким Чен Ына о роли РФ и КНДР в защите мира Введется работа по исполнению договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, подчеркнул Песков. Это был насыщенный и результативный визит. Две страны занимаются реализацией договоренностей достигнутых на встрече, заявил пресс-секретарь во время общения с журналистами, прокомментировали в Кремле слова корейского лидера. Данные ВЦИОМ по Путину Песков сообщил: «мы работаем без оглядки на рейтинги». Ранее ВЦИОМ предоставил результаты своих опросов. По итогам анализа за период с 13 по 19 мая, почти 79% россиян одобряют деятельность Путина. Также более 80% высказались положительно, отвечая на вопрос о доверии к президенту в целом. Дело Гершковича закрыли Свердловский облсуд закрыл заседание по делу американского журналиста Эвана Гершковича, так как шпионаж, в котором его обвинили, является чувствительной сферой, сказал пресс-секретарь. Также он сообщил, что «других комментариев давать не можем». По его словам, перенос заседания по делу журналиста был осуществлен по решению суда. На вопрос возможен ли обмен Гершковича, представитель Кремля не ответил. Ранее Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Диалог с администрацией Байдена По словам Пескова, диалога с администрацией президента США практически нет. Были только ситуативные коммуникации по соответствующим каналам, которые вряд ли можно назвать переговорами, заявил он. Разблокируют ли транзит по «Дружбе» между Словакией и Венгрией Песков заявил, что у России нет возможности вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. По его словам, решение будет приниматься на политическом уровне. Ситуация кризисная для наших получателей. Но это никак не зависит от нас, добавил Песков. Визит лидера Палестины в Россию Песков подтвердил информацию о прибытии президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Процесс находится в финальной стадии подготовки. Конкретные сроки будут известны позже. Реакция Кремля на расширение санкционных правил в ЕС П словам Пескова, оценка будет производиться Правительством, а именно экономическим блоком. Будут делаться выводы, сообщил пресс-секретарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время президентства Дональда Трампа у России с Америкой был диалог, несмотря на напряженную политику главы государства. Об этом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о словах Трампа, что Россия и Китай его боялись. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Песков сообщил, что во время предвыборной кампании в США участники политической гонки делают очень много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и нравятся американцам. И несмотря на то, что во время президентства Трампа было много напряженности, точек напряжения и противоречий, у России и Америки все равно был диалог. В Кремле сбоев не зафиксировано, несмотря на нарушение работы в сервисах Microsoft по всему миру, заявил Песков. В Минцифры подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО». Введется работа по исполнению договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, подчеркнул Песков. Это был насыщенный и результативный визит. Две страны занимаются реализацией договоренностей достигнутых на встрече, заявил пресс-секретарь во время общения с журналистами, прокомментировали в Кремле слова корейского лидера. Песков сообщил: «мы работаем без оглядки на рейтинги». Ранее ВЦИОМ предоставил результаты своих опросов. По итогам анализа за период с 13 по 19 мая, почти 79% россиян одобряют деятельность Путина. Также более 80% высказались положительно, отвечая на вопрос о доверии к президенту в целом. Свердловский облсуд закрыл заседание по делу американского журналиста Эвана Гершковича, так как шпионаж, в котором его обвинили, является чувствительной сферой, сказал пресс-секретарь. Также он сообщил, что «других комментариев давать не можем». По его словам, перенос заседания по делу журналиста был осуществлен по решению суда. На вопрос возможен ли обмен Гершковича, представитель Кремля не ответил. Ранее Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. По словам Пескова, диалога с администрацией президента США практически нет. Были только ситуативные коммуникации по соответствующим каналам, которые вряд ли можно назвать переговорами, заявил он. Песков заявил, что у России нет возможности вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. По его словам, решение будет приниматься на политическом уровне. Ситуация кризисная для наших получателей. Но это никак не зависит от нас, добавил Песков. Песков подтвердил информацию о прибытии президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Процесс находится в финальной стадии подготовки. Конкретные сроки будут известны позже. П словам Пескова, оценка будет производиться Правительством, а именно экономическим блоком. Будут делаться выводы, сообщил пресс-секретарь.