Песков объяснил, почему свердловский суд закрыл заседание по делу журналиста Гершковича

Песков: дело американского журналиста Гершковича является чувствительной сферой

19 июля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал рассмотрение дела Гершковича Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Свердловский облсуд закрыл заседание по делу американского журналиста Эвана Гершковича, так как шпионаж, в котором его обвинили, является чувствительной сферой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Там обвинение в шпионаже, поэтому это весьма чувствительная сфера. Судьей был избран режим закрытости. Других комментариев давать не можем», — пояснил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. Уже 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям. Прокурор попросил для иностранца 18 лет строгого режима. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд закрыл заседание по делу американского журналиста Эвана Гершковича, так как шпионаж, в котором его обвинили, является чувствительной сферой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Там обвинение в шпионаже, поэтому это весьма чувствительная сфера. Судьей был избран режим закрытости. Других комментариев давать не можем», — пояснил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. Уже 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям. Прокурор попросил для иностранца 18 лет строгого режима. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.