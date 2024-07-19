Песков объяснил, почему свердловский суд закрыл заседание по делу журналиста Гершковича

Песков: дело американского журналиста Гершковича является чувствительной сферой
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал рассмотрение дела Гершковича Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Свердловский облсуд закрыл заседание по делу американского журналиста Эвана Гершковича, так как шпионаж, в котором его обвинили, является чувствительной сферой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Там обвинение в шпионаже, поэтому это весьма чувствительная сфера. Судьей был избран режим закрытости. Других комментариев давать не можем», — пояснил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.

Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. Уже 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям. Прокурор попросил для иностранца 18 лет строгого режима.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.

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Свердловский облсуд закрыл заседание по делу американского журналиста Эвана Гершковича, так как шпионаж, в котором его обвинили, является чувствительной сферой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Там обвинение в шпионаже, поэтому это весьма чувствительная сфера. Судьей был избран режим закрытости. Других комментариев давать не можем», — пояснил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. Уже 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям. Прокурор попросил для иностранца 18 лет строгого режима. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.
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