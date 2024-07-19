Осужденный челябинский экс-замминистра оформлял имущество на родственников, пытаясь скрыть доходы

С осужденного челябинского экс-замминистра Белавкина взыскали 11 млн рублей

19 июля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Иван Белавкин переписывал купленное имущество на родственников, чтобы не вызвать подозрений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Осужденный на 13 лет за получение взяток экс-замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин во времена своей деятельности пытался скрыть незаконные доходы, переписывая приобретенное имущество на родственников. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, таким образом оно не учитывалось в его декларациях, что помогало ему обходить закон. Теперь же по иску прокуратуры экс-замминистра должен вернуть всю сумму. «Установлено, что бывший первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области в период с 2014 по 2015 годы приобрел дорогостоящее имущество, оформив его на своих близких родственников. Общая стоимость имущества составила около 11 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу бывшего чиновника и его супруги за предшествующие три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что сразу после задержания Белавкина его родители продали полученное от сына имущество. Среди реализованного была иномарка Toyota Land Cruiser Prado, земельный участок площадью 1045 квадратных метров с домом. В суде было доказано, что родители Белавкина сами не смогли бы приобрести такое имущество, а значит приобретал его осужденный. По итогу суд удовлетворил иск прокуратуры. В доход государства обращены денежные средства, эквивалентные стоимости приобретенного имущества на общую сумму 10 млн 995 тысяч 346 рублей. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года в момент проведения коллегии министерства. Его обвинили в получении взяток при реализации контракта на строительство котельной в Бердяуше. Следствие шло около шести месяцев. За это время Белавкин был снят с должности. Дело экс-замминистра рассматривалось в Центральном райсуде Челябинска. По итогу процесса Белавкин был признан виновным, ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа на сумму 47 млн рублей. В суде апелляционной инстанции срок снизили до 12 лет, а штраф до 41 млн рублей. Адвокаты Белавкина безуспешно пытались обжаловать приговор Центрального райсуда в кассации. Сейчас юристы готовят бумаги для Верховного суда РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный на 13 лет за получение взяток экс-замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин во времена своей деятельности пытался скрыть незаконные доходы, переписывая приобретенное имущество на родственников. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, таким образом оно не учитывалось в его декларациях, что помогало ему обходить закон. Теперь же по иску прокуратуры экс-замминистра должен вернуть всю сумму. «Установлено, что бывший первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области в период с 2014 по 2015 годы приобрел дорогостоящее имущество, оформив его на своих близких родственников. Общая стоимость имущества составила около 11 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу бывшего чиновника и его супруги за предшествующие три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что сразу после задержания Белавкина его родители продали полученное от сына имущество. Среди реализованного была иномарка Toyota Land Cruiser Prado, земельный участок площадью 1045 квадратных метров с домом. В суде было доказано, что родители Белавкина сами не смогли бы приобрести такое имущество, а значит приобретал его осужденный. По итогу суд удовлетворил иск прокуратуры. В доход государства обращены денежные средства, эквивалентные стоимости приобретенного имущества на общую сумму 10 млн 995 тысяч 346 рублей. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года в момент проведения коллегии министерства. Его обвинили в получении взяток при реализации контракта на строительство котельной в Бердяуше. Следствие шло около шести месяцев. За это время Белавкин был снят с должности. Дело экс-замминистра рассматривалось в Центральном райсуде Челябинска. По итогу процесса Белавкин был признан виновным, ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа на сумму 47 млн рублей. В суде апелляционной инстанции срок снизили до 12 лет, а штраф до 41 млн рублей. Адвокаты Белавкина безуспешно пытались обжаловать приговор Центрального райсуда в кассации. Сейчас юристы готовят бумаги для Верховного суда РФ.