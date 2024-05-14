Челябинский экс-замминистра Белавкин не смог оспорить обвинительный приговор

14 мая 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Ивану Белавкину не стали менять приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Бывший замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, осужденный на 13 лет за получение взяток, 14 мая не смог оспорить свой приговор в кассации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. В своих кассационных жалобах адвокаты Белавкина выделили ряд нарушений при вынесении приговора судом первой инстанции. По их мнению, суд уклонился от показаний части свидетелей, а некоторые из тех, что были учтены при вынесении вердикта, были искажены. Все показания, отметили адвокаты, противоречивы. Но все эти нарушения были проигнорированы. Изложив все свои доводы, защитники попросили суд отменить решение нижестоящей инстанции. Прокурор, в свою очередь, заявил, что приговор Белавкину соответствует нормам процессуального закона, является справедливым и в пересмотре не нуждается. Виновность экс-замминистра была подтверждена установленными доказательствами и показаниями свидетелей. Поэтому недопустимо считать, что есть обоснования для пересмотра наказания. Сам Белавкин в своем выступлении назвал приговор несправедливым. По его словам, за все годы службы он сделал много полезного для челябинцев. Об этом свидетельствуют награды, в том числе от президента РФ. Он просил суд прислушаться к доводам его адвокатов и удовлетворить их ходатайства. «Суд определил приговор Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение судебной коллегии Челябинского областного суда в отношении Белавкина оставить без изменения. Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ», — зачитали определение в суде. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года. Его вывели в наручниках прямо с заседания коллегии министерства. После допроса ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, за деньги он оказывал общее покровительство при реализации контракта на строительство котельной в Бердяуше Саткинского района. Расследование дела в отношении Белавкина продолжалось чуть больше полугода. После материалы были направлены в Центральный райсуд Челябинска. На рассмотрение ушло еще 15 месяцев. По итогу в марте 2023 года бывшего замминистра признали виновным в инкриминируемом преступлении. В качестве наказания ему назначили 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей. После срок заключения был снижен на один год, а сумма штрафа составила 41 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, осужденный на 13 лет за получение взяток, 14 мая не смог оспорить свой приговор в кассации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. В своих кассационных жалобах адвокаты Белавкина выделили ряд нарушений при вынесении приговора судом первой инстанции. По их мнению, суд уклонился от показаний части свидетелей, а некоторые из тех, что были учтены при вынесении вердикта, были искажены. Все показания, отметили адвокаты, противоречивы. Но все эти нарушения были проигнорированы. Изложив все свои доводы, защитники попросили суд отменить решение нижестоящей инстанции. Прокурор, в свою очередь, заявил, что приговор Белавкину соответствует нормам процессуального закона, является справедливым и в пересмотре не нуждается. Виновность экс-замминистра была подтверждена установленными доказательствами и показаниями свидетелей. Поэтому недопустимо считать, что есть обоснования для пересмотра наказания. Сам Белавкин в своем выступлении назвал приговор несправедливым. По его словам, за все годы службы он сделал много полезного для челябинцев. Об этом свидетельствуют награды, в том числе от президента РФ. Он просил суд прислушаться к доводам его адвокатов и удовлетворить их ходатайства. «Суд определил приговор Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение судебной коллегии Челябинского областного суда в отношении Белавкина оставить без изменения. Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ», — зачитали определение в суде. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года. Его вывели в наручниках прямо с заседания коллегии министерства. После допроса ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, за деньги он оказывал общее покровительство при реализации контракта на строительство котельной в Бердяуше Саткинского района. Расследование дела в отношении Белавкина продолжалось чуть больше полугода. После материалы были направлены в Центральный райсуд Челябинска. На рассмотрение ушло еще 15 месяцев. По итогу в марте 2023 года бывшего замминистра признали виновным в инкриминируемом преступлении. В качестве наказания ему назначили 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей. После срок заключения был снижен на один год, а сумма штрафа составила 41 млн рублей.