Стало известно, кто возглавит тюменский театр после ареста Сергея Осинцева

Кристина Тихонова возглавит Тюменский драматический театр после ареста Осинцева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осинцева заменит Кристина Тихонова
Осинцева заменит Кристина Тихонова Фото:

Кристина Тихонова, заместитель директора по художественно-творческой деятельности, назначена временно исполняющей обязанности руководителя Тюменского драматического театра. Она заменит Сергея Осинцева, которого отправили под домашний арест по подозрению в хищении 14 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Тюменский драматический театр продолжает работу в штатном режиме. Временно исполняющей обязанности директора назначена заместитель директора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова. Дальнейшие кадровые решения будут приняты ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ в соответствии с законодательством», — сообщили в инфоцентре.

Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александр Чурсина арестовали и отправили под домашний арест. Их обвиняют в присвоении 14 миллионов рублей.

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Кристина Тихонова, заместитель директора по художественно-творческой деятельности, назначена временно исполняющей обязанности руководителя Тюменского драматического театра. Она заменит Сергея Осинцева, которого отправили под домашний арест по подозрению в хищении 14 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Тюменский драматический театр продолжает работу в штатном режиме. Временно исполняющей обязанности директора назначена заместитель директора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова. Дальнейшие кадровые решения будут приняты ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ в соответствии с законодательством», — сообщили в инфоцентре. Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александр Чурсина арестовали и отправили под домашний арест. Их обвиняют в присвоении 14 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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