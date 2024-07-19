Стало известно, кто возглавит тюменский театр после ареста Сергея Осинцева

Кристина Тихонова, заместитель директора по художественно-творческой деятельности, назначена временно исполняющей обязанности руководителя Тюменского драматического театра. Она заменит Сергея Осинцева, которого отправили под домашний арест по подозрению в хищении 14 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«Тюменский драматический театр продолжает работу в штатном режиме. Временно исполняющей обязанности директора назначена заместитель директора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова. Дальнейшие кадровые решения будут приняты ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ в соответствии с законодательством», — сообщили в инфоцентре.
Директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александр Чурсина арестовали и отправили под домашний арест. Их обвиняют в присвоении 14 миллионов рублей.
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