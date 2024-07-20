Почти все сбитые под Харьковом украинские БПЛА сделаны в Португалии и США: главное об СВО к 20 июля

Под Купянском почти все сбитые дроны ВСУ были произведены США и Португалией

20 июля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Дроны ВСУ под Купянском в 90% были произведены в Штатах и Португалии, заявил начальник одного из расчетов ПВО ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук» сообщил, что беспилотники украинской армии, которые были сбиты на купянском направлении, в основном производились в Португалии и США. По его словам, доля таких БПЛА составила 90% от общего числа уничтоженных дронов. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 20 июля — в материале URA.RU. Сбитые дроны ВСУ на купянском участке были произведены в США и Португалии На купянском участке фронта российские средства противовоздушной обороны успешно сбивают значительное количество беспилотников. Согласно заявлению начальника расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук», большинство из них произведено в США и Португалии. В частности, порядка 90% беспилотников были созданы в этих странах, передает РИА Новости. Украинские пилоты скоро завершат обучение на F-16 Представитель национальной гвардии США сообщил о скором завершении обучения украинских пилотов, которые на данный момент проходят курс по управлению истребителями F-16 в Штатах. Он завершится в конце лета. БМП-3 уничтожили живую силу и замаскированные блиндажи ВСУ Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что бойцы российской армии на боевых машинах пехоты БМП-3, произведенных на «Курганмашзавод», в зоне СВО уничтожили замаскированные оборонительные пункты и живую силу армии Украины. Координаты их размещения были оперативно переданы на пункт управления и далее к экипажам боевых машин. В течение нескольких минут они осуществили выезд на огневые позиции и нанесли удар по противнику. Средства ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ под Ростовом Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об успешных действиях сил ПВО Российской Федерации, которые ночью перехватили и уничтожили 26 БПЛА. В результате операции жертв и повреждений не было зафиксировано. Кроме того, аварийные службы региона были незамедлительно направлены к местам падения обломков. Белоусов пообещал построить укрытия для самолетов России На встрече с военными корреспондентами министр обороны России Андрей Белоусов обозначил планы по укреплению защиты военной авиации. Он пообещал построить специальные укрытия для самолетов, чтобы обезопасить их от ракетных ударов. Контекстом для обращения корреспондента стали предыдущие попытки ВСУ нанести ракетные удары по воздушным суднам ВС РФ. Для этого они использовали высокоточные западные ракеты. ВС РФ уничтожили склад с беспилотниками ВСУ Расчеты российских гаубиц Д-30, действующие в составе группировки войск «Запад», успешно уничтожили склад с беспилотниками и точку их взлета. Командир батареи с позывным «Анапа», описал задачи, которые выполняют артиллеристы. Так, артиллеристы работали с дымом, чтобы штурмовики могли беспрепятственно подойти до места расположения баз ВСУ и не были замечены. Также по пути были поражены пикапы с живой силой украинской армии и минометы, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук» сообщил, что беспилотники украинской армии, которые были сбиты на купянском направлении, в основном производились в Португалии и США. По его словам, доля таких БПЛА составила 90% от общего числа уничтоженных дронов. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 20 июля — в материале URA.RU. На купянском участке фронта российские средства противовоздушной обороны успешно сбивают значительное количество беспилотников. Согласно заявлению начальника расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук», большинство из них произведено в США и Португалии. В частности, порядка 90% беспилотников были созданы в этих странах, передает РИА Новости. Представитель национальной гвардии США сообщил о скором завершении обучения украинских пилотов, которые на данный момент проходят курс по управлению истребителями F-16 в Штатах. Он завершится в конце лета. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что бойцы российской армии на боевых машинах пехоты БМП-3, произведенных на «Курганмашзавод», в зоне СВО уничтожили замаскированные оборонительные пункты и живую силу армии Украины. Координаты их размещения были оперативно переданы на пункт управления и далее к экипажам боевых машин. В течение нескольких минут они осуществили выезд на огневые позиции и нанесли удар по противнику. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об успешных действиях сил ПВО Российской Федерации, которые ночью перехватили и уничтожили 26 БПЛА. В результате операции жертв и повреждений не было зафиксировано. Кроме того, аварийные службы региона были незамедлительно направлены к местам падения обломков. На встрече с военными корреспондентами министр обороны России Андрей Белоусов обозначил планы по укреплению защиты военной авиации. Он пообещал построить специальные укрытия для самолетов, чтобы обезопасить их от ракетных ударов. Контекстом для обращения корреспондента стали предыдущие попытки ВСУ нанести ракетные удары по воздушным суднам ВС РФ. Для этого они использовали высокоточные западные ракеты. Расчеты российских гаубиц Д-30, действующие в составе группировки войск «Запад», успешно уничтожили склад с беспилотниками и точку их взлета. Командир батареи с позывным «Анапа», описал задачи, которые выполняют артиллеристы. Так, артиллеристы работали с дымом, чтобы штурмовики могли беспрепятственно подойти до места расположения баз ВСУ и не были замечены. Также по пути были поражены пикапы с живой силой украинской армии и минометы, передает Пятый канал.