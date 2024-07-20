Украинские пилоты завершат обучение управлению F-16 в конце лета

20 июля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

В США готовят украинский летчиков к управлению истребителями F-16, сообщили в американской нацгвардии. Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense Оставшаяся часть украинских пилотов, которые на данный момен проходят обучение в США по управлению истребителями F-16, завершат курс в конце лета. Об этом заявили в национальной гвардии США. «Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета», — заявил представитель нацгвардии. Его слова передает РИА Новости. Новость по теме Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16: чем они опасны для РФ Ранее Украина потребовала от США ускорить подготовку летчиков, так как в зоне боевых действий не хватает пилотов, которые смогли бы управлять истребителями F-16. Об это сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников. По данным источников издания Defense News, система обучения украинских летчиков в управлении F-16 «достаточно скудна», для высокого уровня подготовки требуется знание технического английского языка. Кроме того, в США также признали, что для обучения не хватает украинских военных, а качество подготовки «оставляет желать лучшего». Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые боеприпасы, который западные страны отправляют Украине, незамедлительно станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, проводя обучения украинским военнослужащим. Ранее стало известно, что летный состав российских истребителей Су-35С готов к воздушному бою с американскими боевыми самолетами F-16, изучив их слабые и сильные стороны. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета. Об этом заявил летчик истребителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оставшаяся часть украинских пилотов, которые на данный момен проходят обучение в США по управлению истребителями F-16, завершат курс в конце лета. Об этом заявили в национальной гвардии США. «Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета», — заявил представитель нацгвардии. Его слова передает РИА Новости. Ранее Украина потребовала от США ускорить подготовку летчиков, так как в зоне боевых действий не хватает пилотов, которые смогли бы управлять истребителями F-16. Об это сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников. По данным источников издания Defense News, система обучения украинских летчиков в управлении F-16 «достаточно скудна», для высокого уровня подготовки требуется знание технического английского языка. Кроме того, в США также признали, что для обучения не хватает украинских военных, а качество подготовки «оставляет желать лучшего». Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые боеприпасы, который западные страны отправляют Украине, незамедлительно станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, проводя обучения украинским военнослужащим. Ранее стало известно, что летный состав российских истребителей Су-35С готов к воздушному бою с американскими боевыми самолетами F-16, изучив их слабые и сильные стороны. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета. Об этом заявил летчик истребителя.